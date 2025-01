Rapina a mano armata a Gallicano

Gallicano (Lucca), 8 ottobre 2021 - Rapina a mano armata poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 8 ottobre, a danno del Caffè Flamingo di Gallicano. Il tutto si è svolto con estrema velocità, la stessa che è servita ai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana per individuare il responsabile e rimettere l’esito dell’attività investigativa all’Autorità Giudiziaria inquirente per le determinazioni di competenza.

Un’azione criminale rapida e decisa, senza feriti, ma non certamente usuale per le zone della Valle né indolore per tanti cittadini parecchio scossi e preoccupati dal fatto. Volto coperto da mascherina e capo nascosto da un cappuccio, arma alla mano, un colpo sparato a terra per intimidire i dipendenti in fase di chiusura del locale e dunque senza alcun cliente presente, mille euro il bottino trafugato e ritirata finale nella notte. Questo il quadro che si è presentato di fronte ai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana guidati dal maggiore Giorgio Picchiotti, giunti immediatamente sul posto. Presenti, due pattuglie del nucleo Radiomobile e della Stazione di Borgo a Mozzano, con il successivo intervento del nucleo operativo e dei militari della stazione di Gallicano, competente per territorio.

I primi riscontri hanno evidenziato come l’arma utilizzata dal rapinatore fosse tipo scacciacani e il colpo, esploso per spaventare, a salve. Tanta paura al momento, superata anche grazie alla puntuale e regolare ripresa dell’offerta dei molti servizi del Caffè Flamingo, tabaccheria, bar e pranzi veloci, con i ringraziamenti del titolare alle forze dell’ordine e le rassicurazioni ai tanti clienti in ansia che lo hanno tempestato di chiamate dopo la diffusione della notizia. “Grazie alla nostra clientela per la vicinanza manifestata - ha scritto il proprietario sulla pagina FaceBook del Caffè -. Fortunatamente, dopo il fatto bruttissimo che è accaduto stanotte stiamo bene e il bar è regolarmente aperto”.

Fio. Co.