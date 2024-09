Arezzo, 20 settembre 2024 – “Ragazzi Fuori”: Arezzo torna su RaiUno sabato 21 settembre, tra le 9,45 e le 10

Sabato 21 settembre, all’interno del programma "Uno Mattina in Famiglia" in onda su RaiUno, la rubrica “Ragazzi Fuori” avrà come protagonisti i giovani di Arezzo.

“Lo scorso mercoledì 18 settembre - sottolinea l’assessore Federico Scapecchi - la troupe della prima rete nazionale ha girato infatti in città i contenuti della rubrica che daranno ribalta nazionale ai ragazzi protagonisti e ad Arezzo stessa, con riprese in luoghi simbolo quali piazza Grande, il loggiato vasariano e la casa del Petrarca, oltre a immagini suggestive riprese da un drone. Desidero ringraziare la Rai per aver scelto la città, i conduttori di ‘Ragazzi Fuori’, lo psicologo Stefano Pieri, che da anni si rapporta con la sua professionalità e la sua simpatia alle nuove generazioni ed è un vero amico del territorio. Non posso dimenticare il regista Andrea Rispoli, che con le sue capacità ha prodotto un filmato che sarà un ottimo veicolo promozionale di fronte a un pubblico mediamente superiore al milione di telespettatori intorno all’orario di messa in onda, previsto tra le 9,45 e le 10, la Fondazione Arezzo InTour, la Casa del Petrarca, il professor Roberto Santi e il giornalista Massimo Pucci che hanno collaborato per la buona riuscita della trasmissione. Menzione particolare, ovviamente, per i giovani aretini intervistati e per le realtà locali che hanno partecipato, tra cui il liceo ‘Piero della Francesca’ e l’associazione DOG”.