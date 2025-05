Torna Volterra Comics and Fantasy: attesa per l'arrivo di Pietro Ubaldi e della Gara Cosplay

Volterra (PI), 14 maggio – Per la gioia di grandi e piccini, torna anche quest'anno l'appuntamento con la festa più Fantasy di Volterra, che si terrà nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 maggio. Due giornate che si animeranno con la presenza di cosplayers che arriveranno da mezza Italia nella città etrusca, per un divertimento per grandi e piccini. Grandi nomi per questa undicesima edizione: a partire da Pietro Ubaldi, Re dei doppiatori dei cartoni animati: Pietro è la voce di Doreamon, di Tazmania, di Patrick Stella, e di mille altri protagonisti delle serie tv. Ci saranno numerosi momenti per il Pop koreano, ballato da due gruppi di ragazze: le Qt Dream da Bari e le Thunderstruck da Livorno. Ma anche momenti più culturali e letterari, con la presentazione di libri a tema Fantasy da parte di autori emergenti. Dentro le Logge, oltre agli stands dedicati ai fumetti, manga e action figures, ci sarà un'area interamente dedicata ai videogiochi, e in particolare al mondo dei Retrogames. Un'occasione per conoscere, o riscoprire, i videogiochi degli anni 80, 90 e Duemila, roba che farà impazzire i ragazzini ma anche i quarantenni. Sabato pomeriggio si esibiranno i volterrani Yatta 3, che canteranno le sigle dei cartoni animati, mentre la chiusura domenicale sarà riservata alle Alabarde Spaziali - cartoon cover band, arrivate nell'anno in cui Goldrake compie 50 anni. Domenica sarà anche giornata di Gara Cosplay al Teatro Persio Flacco, con premiazione in Piazza. Cinque i giurati che giudicheranno i costumi: Sara Fazzini, presidente di giuria e conduttrice, Maria Francesca Bicci, già famosa "Voltura" da Siena, Lucrezia Crisci, uno dei volti più popolari d'Italia nei contest comics, e Simona Lunardi, vincitrice della gara Volterra 2024. E il quinto? Sarà un Mistery man: segreta la sua identità, sarà svelata solo domenica! E nelle due giornate non mancheranno i tour e le presenze dei famosi vampiri di Accidia Cosplay, ormai diventati una presenza costante di Volterra, celebri per gli abiti dei terribili Volturi.

Quest'anno inoltre il Volterra Comics and Fantasy si allarga: saranno parzialmente coinvolte infatti anche la Piazza San Giovanni, Via Gramsci, e Via Sarti presso il Teatro. Una festa che vuole essere di tutta la città, per trasportare Volterra in un mondo tra mistero e fantasia.