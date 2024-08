Qui da noi le ville da nababbi. Case di lusso in vendita anche quella della Gioconda

A Forte dei Marmi, nella zona super esclusiva di Roma Imperiale, una modernissima villa è in vendita per quasi 9 milioni di euro. Costa decisamente meno – ma sempre tantissimo per i comuni mortali – un pentalocale sempre al Forte: 2 milioni. Non stupisce che sia proprio la Toscana la regina del mercato delle case di lusso. Una casa da nababbi su tre si trova proprio da noi.

Secondo un recente rapporto di Idealista, portale leader nello sviluppo tecnologico per l’immobiliare in Italia, la Toscana si contraddistingue per la più alta concentrazione di immobili di pregio. È nelle nostre province che si trova il 32,8% delle proprietà che hanno un valore superiore al milione di euro. E Lucca e Firenze sono al vertice nazionale.

Adesso, in Italia sono in vendita 18.157 immobili sopra questa fascia di prezzo. A Lucca sono sul mercato 1.574 abitazioni da più di un milione di euro, pari al 9,7% degli annunci nazionali. Proprio vicino Lucca si trova la villa che Alan Friedman ha messo in vendita. Villa Musetta si trova precisamente a Pieve di Compito. Dopo averci vissuto per anni, il giornalista americano ha deciso di mettere a reddito la tenuta, che si sviluppa su tre ettari, affittandola anche a 21mila euro a settimana.

Poi, la decisione di cedere la sua proprietà da sogno. In Versilia cerca acquirenti anche ‘la casa che vola’, villa che ha fatto da cornice alla dolce vita versiliese, dato che ha ospitato principi e attori: 3,6 milioni di euro il prezzo richiesto per questo capolavoro di design, dal quale si gode di una vista spettacolare, dato che la villa si trova sulle colline più alte di Camaiore.

Del resto, sempre a Lucca si concentra il 17,1% di annunci di case extra-lusso, da più di 3milioni di euro. Un gradino sotto Lucca c’è Firenze, con 1262 proposte da Paperon dei Paperoni sopra il milione (7,8%).

Tra queste, voilà un appartamento in piazza D’Azeglio: 320 metri quadrati, sei locali, del valore di un milione e 250mila euro. Nel capoluogo toscano figurano anche 227 annunci di proposte sopra i 3milioni di euro, pari al 12% degli annunci nazionali.

Grazie a questi numeri, ecco che Lucca e Firenze superano perfino Milano, terza provincia italiana per concentrazione di proprietà di lusso, e Roma.

Nel panorama delle proposte da super ricchi, fanno la loro figura anche Siena, con 588 proposte top level, pari al 3,6% degli immobili nazionali quotati più di un milione di euro (e pari al 5,6% se guardiamo all’extra lusso), e Grosseto, grazie ai suoi gioielli di Porto Ercole, dove una villetta a schiera di 148 metri quadrati è quotata un milione e 490mila euro e di Punta Ala, dove una villa con 14 camere e 13 bagni costa 2milioni e 600mila euro.

A completare la top 10 delle province italiane con il maggior numero di case di lusso c’è, dopo Sassari e Como, la provincia di Pisa, che offre il 2,4% di proposte da nababbi. Più in basso Livorno (2%), Arezzo (1,9%) e Massa-Carrara (0,8%). Risulterebbe ancora in vendita un intero borgo medievale, in parte da ristrutturare, che si trova a pochi chilometri da Siena, a Rapolano Terme. La proprietà, che si estende per 20mila metri quadrati, è un rifugio di pace e bellezza, incorniciato da paesaggi mozzafiato.

E include anche 25 ettari di vigneto Chianti Classico e Igt, 10 ettari di oliveta e due incantevoli laghetti. Attende ancora il giusto acquirente la villa della Gioconda. A Scandicci è in vendita per 18 milioni villa Antinori Monte Aguglioni, conosciuta in Italia e nel mondo soprattutto perché ritratta sull’etichetta degli omonimi vini italiani, fra i Chianti più apprezzati. Ma, soprattutto, ha un’altra particolarità d’interesse storico-artistico: è stata la casa della Gioconda. Fra il 1498 e il 1517 fu di proprietà della famiglia di quel Francesco Del Giocondo che fu marito della Monna Lisa.

Elettra Gullè