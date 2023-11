“Quando arriverà l’acqua di Montedoglio a Cardeta?”

Arezzo, 2 novembre 2023 – “Ricevo sollecitazioni dal mondo agricolo e non solo per sapere quando arriverà l'acqua di Montedoglio per lo meno nel Distretto 8 in località Cardeta dove recentemente sono stati effettuati i lavori. Il progetto finanziato dalla Regione Toscana è stato affidato al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e sarà in grado di irrigare una superficie pari a 200 ettari con 17 diversi punti di consegna.

Vista la conclusione dell'intervento, almeno in apparenza, ora ci si aspetta che presto arrivi l'acqua, particolarmente indispensabile per tutte le aziende ortoflorovivaistiche di quella zona che devono fare i conti con i complicati periodi di prolungata siccità”.

Durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco Mario Agnelli, sollecitato da una domanda orale, aveva comunicato la sua intenzione di farsi promotore della questione visto anche la richiesta da parte del comparto agricolo e non solo.

Del resto l’’acqua è un bene indispensabile sia per la vita che l'agricoltura, e nella zona in questione sono presenti delle attività florovivaistiche che spesso sono messe sotto pressione da prolungati periodi siccitosi. La causa è soprattutto del cambiamento climatico, che incide negativamente sulla distribuzione delle piogge durante l’anno, cui consegue l’avere stagioni secche anche nei mesi in cui tradizionalmente l’acqua piovana disseta il terreno coltivato.

Quindi, “come furono impeccabili le conferenze stampa di presentazione del progetto e del successivo avvio del cantiere, adesso con la stessa solerzia servono le risorse mancanti per completare l'opera e portare l'acqua alle aziende di questo importante Distretto produttivo” conclude il sindaco Mario Agnelli.