Psicologo di base, le Asl cercano professionisti per avviare il progetto sperimentale

Arezzo, 22 aprile 2024 – Nelle Asl toscane arriveranno presto i primi psicologi di base, una nuova figura istituita in Toscana a fine 2022 per un servizio di assistenza da svolgersi in coordinamento con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta. Per far partire il servizio sperimentale si cercano otto professionisti con cui attivare incarichi libero professionali di lavoro autonomo. Estar, ente tecnico di supporto alla sanità regionale, ha pubblicato l’avviso della procedura che permetterà la formazione di tre distinte graduatorie di merito: una per l’Asl Toscana Centro (dove saranno attivati tre incarichi), una per l’Asl Toscana Nord Ovest ( due incarichi) ed una per l’Asl Toscana Sud Est (tre incarichi). Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 12 del 7 maggio 2024.

Per candidarsi occorre disporre di una laurea magistrale in psicologia, essere iscritti all’albo ed avere tre anni di esperienza professionale e lavorativa alle spalle come psicologo. I professionisti che si candidino potranno scegliere di essere inseriti in una sola graduatoria. Sul sito di Estar tutti i dettagli (leggi qui: https://www.estar.toscana.it/wp-content/uploads/2024/04/bando-psicologi-scadenza-7-maggio.pdf).

Nell’Asl Toscana Centro lo psicologo opererà nele case di comunità “Le Piagge” e “Morgagni” e al presidio “Dalla Piccola”, nella Toscana Nord Ovest il servizio sarà attivato nella casa delle salute della Versilia a Querceta in provincia di Lucca e nell’Asl Toscana Sud Est nella casa della salute di San Giovanni Valdarno, nella casa della salute Arca di Fontebecci a Siena e nella casa della salute ad Orbetello in provincia di Grosseto. Per gli psicologi è prevista una tariffa di 30 euro l’ora.

Lo scopo dell’assistenza dello psicologo di base è quella di intercettare precocemente i bisogni psicologici dei cittadini e prevenire dunque forme croniche o manifestazioni importanti ed acute. Si tratta di un primo livello di assistenza integrata con gli altri servizi sanitari finalizzata ad una rapida presa in carico del cittadino.