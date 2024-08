Provincia, lavori all’Itisi Galilei per 5 milioni e mezzo

Arezzo, 30 agosto 2024 – La Provincia non si ferma per l’imminente inizio del nuovo anno scolastico, ed è incentrata sulle reali esigenze delle dei territori in particolare su scuole, infrastrutture e viabilità. Il piano provinciale degli investimenti nell’Edilizia scolastica del Presidente Alessandro Polcri, e della sua maggioranza consiliare, prevede un processo di ammodernamento e di messa in sicurezza degli edifici che accolgono 16.782 studenti degli istituti di istruzione superiore. Sono partiti infatti i lavori di ristrutturazione e ampliamento nella sede centrale ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo, ed attualmente sono 1.428 gli alunni che frequentano l’Istituto Tecnico Industriale. L’intervento comporta la demolizione e la ricostruzione con ampliamento dell’ala prospiciente via Piero della Francesca. L’ala sarà completamente riedificata passando dagli attuali 2.000 a 3.800 metri quadrati di superficie utile, in modo da ampliare le dotazioni della scuola che sarà riedificata con struttura in legno e dotazioni impiantistiche finalizzate ad ottenere un edificio ad elevata prestazione energetica. Il progetto è finanziato con fondi del Ministero dell’Istruzione, della Provincia e prevalentemente fondi PNRR per un investimento complessivo pari ad € 5.574.917,68. Il termine dei lavori è previsto entro il 2025