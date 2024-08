Prova generale, investitura giostratori e bollature dei cavalli: le modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 23 agosto 2024 – Sospese nei giorni 30 e 31 agosto le disposizioni che regolano l’occupazione di spazi pubblici da parte degli esercizi e attività del settore alimentare, in occasione rispettivamente della prova generale della Giostra del Saracino e delle cerimonie di investitura e bollatura dei cavalli sosta e circolazione subiranno le seguenti variazioni.

Venerdì 30 agosto, in occasione dello svolgimento della prova generale, dalle ore 8:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in corso Italia, nel tratto compreso tra via Seteria e via Vasari. Dalle ore 18:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in piazza Grande (compreso il tratto tra via Borgunto e via Pescaia), piazza San Niccolò, via San Niccolò, piaggia San Bartolomeo, corso Italia (nei restanti tratti compresi tra via Mazzini e via Vasari), via dei Pileati. E' istituito il divieto di transito compresi quelli comunque autorizzati, negli orari e nelle strade di seguito elencate: dalle ore 18:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze in piazza Grande, via e piazza San Niccolò, piaggia San Bartolomeo, via Borgunto. Dalle ore 20:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, in via Pescaia, via Seteria, corso Italia (nel tratto compreso tra via Mazzini e via Vasari, ad eccezione dei residenti in loco, in via della Bicchieraia ed in via degli Albergotti), via dei Pileati, via dei Palagi e via Pellicceria. Dalle ore 20:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il senso unico di circolazione veicolare in viale B. Buozzi in direzione di marcia via Ricasoli – via A. da Sangallo. Dalle ore 19:30 in piazza Grande è vietato l'accesso ai pedoni, ad eccezione dei residenti, di coloro che sono muniti di biglietto d'ingresso e dei clienti degli esercizi pubblici di somministrazione, con le modalità di accesso concordate dagli organizzatori.

Sabato 31 agosto in occasione dello svolgimento della cerimonia della bollatura dei cavalli ed investitura dei giostratori, dalle ore 8:00 alle ore 12:30, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in piazza del Duomo, via Ricasoli, piazza Madonna del Conforto, via dei Pileati, via Bicchieraia, corso Italia (nel tratto compreso tra via Cavour e via Vasari), via Cavour (tratto tra corso Italia e piazza San Francesco). Dalle ore 8:00 alle ore 12:30, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in via Bicchieraia. Dalle ore 11:00 alle ore 12:30 (e comunque fino a cessate esigenze), durante lo svolgimento della cerimonia e della relativa sfilata, è altresì vietato il transito veicolare nelle seguenti strade ed in quelle che vi si immettono: via Madonna del Prato (tratto compreso tra via Garibaldi e via di San Francesco), via di San Francesco, via G. Monaco, nella direttrice dalla piazza omonima a piazza San Francesco, piazza San Francesco, piazza del Duomo, piazza della Libertà, via Ricasoli (tratto compreso tra piazza della Libertà e via dei Pileati), piazza Madonna del Conforto, via dei Pileati, corso Italia (nel tratto compreso tra via Cavour e via Vasari), via Cavour (tratto tra Corso Italia e piazza San Francesco).