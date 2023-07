Pronto Soccorso del San Donato, via ai lavori

Arezzo, 1 luglio 2023 – La Asl Tse informa che, a partire da lunedi 3 luglio, inizieranno i lavori di ristrutturazione del Pronto soccorso di Arezzo che proseguiranno fino a tutto gennaio del prossimo anno. In questa fase, saranno mininimizzati al massimo i disagi per gli utenti, considerando che, ovviamente, l’attività del pronto soccorso continuerà senza interruzioni pur convivendo con il cantiere. Si specifica che durante i lavori tutte le attività di pronto soccorso rimarranno entro gli attuali confini (quindi nessuna attività verrà spostata in sede diversa) verranno però riorganizzate con alcuni spostamenti interni. I cittadini accederanno dalle stesse sedi di triage e verranno puntualmente accompagnati nei locali dove verrannno erogate le prestazioni. Tutta l’organizzazione ha come obiettivo la riduzione al minimo dei disagi per gli assistiti.