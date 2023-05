Primo maggio e lavoro: allarme infinito per le crisi aziendali in Toscana, 60 vertenze aperte

Firenze, 1 maggio 2023 – Un anno, il 2023, ancora costellato di crisi aziendali: a gennaio in base a un report della Regione Toscana, erano 60 i tavoli aperti – 22 casi risolti, 9 in transizione – con vertenze che coinvolgono 14mila 700 lavoratori.

In attesa di soluzione restano tra le aziende con maggior numero di dipendenti la siderurgia a Piombino, la Sanac a Massa Carrara, la ex Gkn di Campi Bisenzio. E difficili vertenze-simbolo in questa festa dei lavoratori sono quelle della Fimer nell’Aretino (settore fotovoltaico) – con i dipendenti oggi in presidio – sulla quale pende la spada del fallimento e della Venator a Grosseto, con la proprietà che ha annunciato lo stop produttivo da giugno.

Per rimarcare quanto sia necessario ricordare che il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica, un diritto personale e un dovere sociale che deve essere garantito e valorizzato, i sindacati Cgil, Cisl, Uil hanno deciso di dedicare il primo maggio 2023 alla Costituzione, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore.

La Toscana oggi ospita decine di iniziative: cortei, comizi, commemorazioni, eventi musicali. Per la Cgil il segretario toscano Rossano Rossi sarà a Seravezza, la vicesegretaria nazionale Gianna Fracassi a Empoli; per la Cisl il segretario generale toscano Ciro Recce concluderà la manifestazione di Stiava, sempre nel Lucchese; a Prato il segretario generale toscano Uil. Primo maggio di riflessione e di impegno per la giunta regionale toscana a varie manifestazioni: il presidente Eugenio Giani, con il consigliere per il lavoro Valerio Fabiani, sarà a Sesto Fiorentino, Alessandra Nardini renderà omaggio a Enrico Del Guasta, partigiano e vittima, insieme ad altri 261 minatori, della tragedia di Marcinelle in Belgio.

Re. Ce.