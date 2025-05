Arezzo, 28 maggio 2025 – Area giochi con parcheggio a Rendola: inaugurata la “piazzetta dei Firidolfi”

Taglio del nastro per la “Piazzetta dei Firidolfi”, il nuovo parcheggio e l’area giochi nella frazione di Rendola. Un’ opera attesa dalla comunità, frutto di un investimento da 90.000 euro da parte dell’Amministrazione comunale, che ha voluto concretizzare un impegno assunto con i cittadini. L’intervento ha portato alla realizzazione di un parcheggio da 23 posti auto, di cui uno riservato ai disabili, progettato con materiali drenanti e a basso impatto ambientale, un marciapiede di collegamento con la strada comunale per garantire sicurezza e accessibilità, e una nuova area giochi di circa 100 mq, dotata di pavimentazione antitrauma, cinque giochi per bambini: altalena doppia, scivolo, bilico e due giochi a molla, tre panchine e un cestino. “Rendola è uno dei borghi più belli del nostro comune – ha dichiarato il Sindaco Silvia Chiassai Martini – non a caso, nel nostro programma elettorale, avevamo previsto interventi mirati per valorizzarla. Dopo aver completato il rifacimento dell’asfalto sulla strada d’accesso e su via di Rendola, oggi restituiamo alla cittadinanza un’area dedicata al il tempo libero delle famiglie e ai giochi dei bambini, ma anche per rispondere concretamente al bisogno di posti auto, soprattutto in prossimità della storica scuola dell’infanzia frequentata da bambini provenienti da tutta la città. Questa opera è un segno tangibile della nostra attenzione alle realtà più piccole, ma fondamentali, del nostro territorio.” “Un intervento strategico per la frazione e per la vicina scuola – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Brandi – ma anche un progetto esemplare per la capacità di integrarsi armoniosamente nel contesto rurale e paesaggistico circostante, tra i più caratteristici del nostro comune. Investire nelle frazioni significa tutelare l’identità e la cultura dei nostri luoghi, valorizzandone il patrimonio e migliorando la qualità della vita.”