Intesa Sanpaolo, export distretti toscana +20,3% nel 2024

Arezzo, 28 maggio 2025 – Nel 2024 l'economia toscana ha registrato un forte incremento delle esportazioni dei distretti industriali,

raggiungendo i 37,7 miliardi di euro, con un incremento

del 20,3% rispetto al 2023, meglio della media nazionale

(+3,3%). È quanto rileva l'analisi del Research Department

di Intesa Sanpaolo, presentata oggi a Firenze, secondo

cui la Toscana si è affermata nell'anno passato come seconda

regione italiana per export distrettuale, preceduta solo dalla

Lombardia e seguita dal Veneto. A trainare la crescita sono state in particolare due specializzazioni: il

distretto dell'oreficeria di Arezzo e il polo farmaceutico toscano. L'oreficeria ha registrato un enorme incremento dei flussi in uscita, passando da 3,5 miliardi di euro nel 2023 agli attuali 7,7 miliardi grazie soprattutto alla domanda proveniente dalla Turchia, «da ricondurre - affermano i ricercatori - al ruolo di hub di questo mercato, alla forte domanda di oro indotta dalle tensioni inflative e alle politiche all'importazione adottate». I poli della farmaceutica e biomedicale, a loro volta, nel 2024 hanno realizzato 10,8 miliardi di euro di esportazioni (+35,6%). Il mercato americano si distingue come il primo sbocco commerciale per la Toscana con una crescita delle esportazioni del +8,9% rispetto al 2023, che ha riguardato soprattutto il settore agroalimentare. Intesa Sanpaolo ha calcolato che l'export verso gli Usa ha un'incidenza dell'8,1% sul totale del valore aggiunto regionale: è il dato più alto in Italia.