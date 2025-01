Arezzo, 22 gennaio 2025 – Primo Levi fra scienza e letteratura: un incontro in occasione del Giorno della Memoria 2025 promosso da ANPI Sezione Arezzo e ARCI Arezzo

Domenica 26 gennaio alle ore 17.30 presso il CAS Villa Severi di Arezzo

In occasione del Giorno della Memoria 2025 la Sezione ANPI di Arezzo e il Comitato aretino di ARCI promuovono un’iniziativa in programma domenica 26 gennaio alle ore 17.30 presso il Centro di Aggregazione Sociale Villa Severi in via F. Redi 13 ad Arezzo. Al centro dell’incontro la presentazione del libro di Marianna Zarrillo dal titolo Il chimico è lo scrittore. Incontro fra scienza e letteratura nel ‘Sistema periodico’ di Primo Levi, un saggio che studia l’intellettuale, ben noto come scrittore testimone della Shoah, sia dal punto di vista letterario che scientifico, aspetto di Levi poco conosciuto ma che si lega strettamente alla scrittura.

Il libro è il risultato dell’unione dei due percorsi di formazione, quello scientifico e quello umanistico, di Marianna Zarrillo, perito chimico con una laurea in Lettere Moderne e insegnante di Laboratorio di scienze, tecnologie chimiche e microbiologiche all’ITIS di Arezzo. L’autrice parte dalla genesi e dalla struttura del Sistema periodico di Primo Levi, una raccolta di racconti autobiografici definiti con gli elementi chimici e ad essi dedicati, per poi sviluppare il rapporto tra la narrazione e il mestiere di chimico che la permea e ne definisce la lingua, e dimostrare come in Levi scienza e letteratura siano poli di una stessa molecola. Iniziata come un’opera sulle proprie esperienze di chimico, Il sistema periodico racconta le origini di Primo Levi, l’adolescenza e gli anni universitari fino alla laurea in Chimica, marcata profondamente dal suo essere di razza ebraica, ripercorre l’esperienza ad Auschwitz che segna non solo uno spartiacque drammatico nella vita di Levi, ma che rappresenta una divisione anche nel libro, dove Cerio è l’unico racconto ambientato nel lager e che, non a caso, si trova esattamente a metà del testo.

Come afferma Marianna Zarrillo nel presentare il suo lavoro, “Il sistema periodico è un libro polivalente; è l’autobiografia di un chimico, la storia di un mestiere e una cornice per Se questo è un uomo, il racconto del prima e del dopo Auschwitz. Molte altre chiavi di lettura si celano sotto la struttura cristallina dei racconti che lo compongono, i cui elementi chimici non rispettano più l’ordine che troviamo nella tavola periodica di Mendeleev ma ne costruiscono uno nuovo, che ha un senso se letto in relazione alla storia e alle vicende umane dello stesso Levi.”

Intervengono all’iniziativa Federica Ettori, Presidente del Comitato ARCI di Arezzo, e Roberto Del Gamba, Presidente della Sezione ANPI di Arezzo, che dialogherà con l’autrice Marianna Zarrillo insieme alla moderatrice dell’incontro Sara Nocciolini.