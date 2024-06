Arezzo, 2 giugno 2024 – Prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Lucignano, riunito dopo le elezioni amministrative e la riconferma a sindaco di Roberta Casini.

Primo atto ufficiale della nuova Amministrazione, la nomina, da parte del primo cittadino, dei componenti la Giunta: “Una grande squadra, composta da persone capaci e disponibili all’ascolto delle istanze dei cittadini – ha detto il sindaco – un mix di esperienza e rinnovamento che sarà subito operativo per il bene della nostra comunità”.

Vice Sindaco è stato confermato Juri Sicuranza, con deleghe a Lavori pubblici e Manutenzioni, Ambiente, Consorzi Stradali e Sport; nominata assessore Elena Cresti, che si occuperà di Casa, Scuola, Lavoro, Artigianato, Commercio e Attività produttive; un’altra riconferma è quella di Stefano Cresti, assessore alla Cultura e tradizioni, Turismo e Comunicazione istituzionale. Farà parte della Giunta comunale lucignanese anche Michela Frasconi, nominata assessore Esterno a Bilancio, Tributi e Aziende Partecipate. Nella responsabilità del Sindaco, in via residuale, tutto ciò che non è delegato, quindi competenze in materia di Urbanistica, Edilizia, Sociale, Polizia Municipale, Personale.

Nel ringraziare l’Assemblea, il sindaco Roberta Casini ha tracciato le linee guida dell’azione amministrativa a più breve termine: “Dobbiamo proseguire quanto intrapreso, in particolare sul fronte dei Lavori Pubblici, andando a completare i progetti legati al Pnrr, preoccuparci di curare con attenzione scuola, sanità e sociale, garantendo ai residenti un soddisfacente standard di servizi per combattere lo spopolamento dei piccoli centri come il nostro. Contemporaneamente, è necessario proseguire nell’attività di promozione del territorio e nell’organizzazione di eventi di qualità, che consentano a Lucignano di mantenere i primati ottenuti a livello di presenze turistiche e visibilità nazionale ed internazionale”.