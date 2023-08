Pioggia e temporali, dove e in quali giorni è previsto maltempo in Toscana

Firenze, 2 agosto 2023 - È a partire dalla notte di giovedì 3 agosto che il maltempo farà la sua comparsa anche in Toscana. Dalle 2 di questa notte, la pioggia inizierà a comparire nella nostra regione e non si escludono anche temporali in alcune province. Ecco dunque dove e in quali giorni è previsto maltempo in Toscana.

Dove e in quali giorni è previsto maltempo in Toscana

Nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto la pioggia comparirà nella provincia di Massa Carrara, dove nel corso della mattinata di giovedì non si escludono temporali. Le nuvole si sposteranno anche verso Lucca, Pistoia e Prato. Nel pomeriggio di domani, alle 14, ancora piogge nella zona nord della nostra regione, mentre nel pomeriggio qualche rovescio ci si attende in provincia di Arezzo. Per il resto, tempo buono.

Venerdì, giorno di temporali

Ma sarà venerdì 4 agosto la giornata più brutta sotto il profilo meteo. Già dalla notte comincerà a piovere tra Livorno e Pisa; poi, le nubi si sposteranno verso il centro della regione, con temporali attesi, all’alba di venerdì, verso Siena.

Venerdì mattina il maltempo persisterà nelle province di Arezzo e Siena. E coinvolgerà anche la provincia di Grosseto, ma non la costa. Ancora piogge venerdì pomeriggio nella parte centro-meridionale. Qualche rovescio temporalesco nella parte meridionale della provincia di Siena. Potrebbe piovere anche in Maremma, dove arriveranno le piogge in serata.

Cosa succede nel weekend

Nella nottata di sabato 5 agosto, possibili precipitazioni sparse sulle zone centro-meridionali, poi sereno o poco nuvoloso.

Domenica, sereno o poco nuvoloso con moderato aumento della nuvolosità nel pomeriggio a ridosso dei rilievi settentrionali, dove non si escludono locali e brevi precipitazioni.