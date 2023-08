“Il ciclone Circe trasformerà l’estate in autunno”. Agosto, arrivano temporali e grandine

Firenze, 1 agosto 2023 – Nuvole, vento, pioggia, qualche temporale e temperature in calo. Il caldo record di luglio sembra già un ricordo. In questi primi giorni di agosto infatti è in arrivo dalla Scozia il ciclone Circe che secondo gli esperti trasformerà l’estate in autunno, portando subito tanta aria fresca atlantica e molto instabile sull'Italia.

"In Italia – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it – abbiamo vissuto il caldo a 48 gradi, eventi estremi a più riprese e la crisi climatica è apparsa ancora più drammatica nei suoi toni violenti, causati ovviamente dall'uomo”, afferma il meteorologo che però conferma come il mese di agosto sia caratterizzato da tutt’altri connotati. In particolare, gli esperti prevedono temperature leggermente sotto media al Nord, venti tesi ed anomali per il periodo su gran parte del Centro e lo spauracchio di un probabile ritorno a condizioni quasi autunnali.

Infatti, mentre l'ultima fiammata di Caronte scalderà il Sud con locali picchi di 40 gradi, già da giovedì - spiega - arriveranno violenti temporali, associati a probabili grandinate e colpi di vento al Nord. In particolare, il Ciclone Circe che scenderà rapidamente dalla Scozia verso Sud, attraverso la Francia e le regioni alpine, poterà subito tanta aria fresca atlantica e molto instabile sull'Italia: il contrasto con le masse d'aria preesistenti, prettamente estive, favorirà fenomeni intensi, piogge a tratti anche abbondanti giovedì al Nord, venerdì anche al Centro e durante il weekend un calo termico significativo al Sud. Insomma, una ‘passata’ temporalesca importante, non solo localizzata ma diffusa, che potrebbe mantenere su tutta l'Italia temperature sotto la media fino a Ferragosto”.

"L'anticiclone africano non mancherà a nessuno - prosegue -, ma gli eventi meteo tra giovedì e sabato potrebbero risultare violenti: non escludiamo nuovamente la formazione di supercelle temporalesche, ci saranno colpi di vento, grandine, una spolverata di neve sulle Alpi oltre i 2400 metri e, entro sabato, un crollo diffuso delle temperature di 10-12 gradi”.

Intanto "domani sarà una giornata di transizione con tanto sole ovunque e con l'inganno di una situazione stabile e tranquilla per più giorni; un vero e proprio inganno perché poi improvvisamente da giovedì cambierà tutto ad iniziare dal Nord”.

Previsioni meteo

Queste le previsioni meteo dei prossimi giorni in Toscana elaborate dal consorzio Lamma:

Martedì 1 agosto: poco nuvoloso per velature e addensamenti di tipo basso, anche temporaneamente consistenti, tra la notte e la mattinata, sulle zone settentrionali. Possibili isolate brevi pioviggini. Venti: da deboli a moderati da sud ovest con rinforzi sull'Arcipelago a nord di Capraia, costa settentrionale, crinali appenninici e sui versanti romagnoli. Mari: mossi o molto mossi, in particolare a nord di Capraia.

Mercoledì 2 agosto: nuvoloso in mattinata con nubi basse anche localmente consistenti al centronord, sereno o poco nuvoloso al sud. Ampie schiarite nel pomeriggio con qualche addensamento sulle zone interne. Aumento della nuvolosità dalla tarda serata sulle zone settentrionali. Venti: moderati da sud ovest, fino rinforzi sulla costa centrale settentrionale, crinali appenninici e sottovento ad essi. Mari: mossi o molto mossi a nord di Capraia, tra poco mossi e mossi altrove.

Giovedì 3 agosto: molto nuvoloso sulle province di nord-ovest con locali precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o temporale tra la notte e la mattina. Sereno o poco nuvoloso sul resto della regione con aumento della nuvolosità dalla tarda serata. Venti: moderati meridionali sulla costa, deboli nell'interno con rinforzi sui crinali appenninici e sottovento ad essi. Mari: in prevalenza mossi.

Venerdì 4 agosto: nuvolosità irregolare a tratti intensa ed associata a rovesci temporaleschi a carattere sparso, più probabili sulle zone interne centro-meridionali. Venti: rinforzo dei venti di Libeccio, moderati nell'interno, forti a nord di Capraia, costa settentrionale e in Appennino.Mari: molto mossi a nord dell'Elba, mossi a sud.

Sabato 5 agosto: in nottata possibili precipitazioni sparse sulle zone centro-meridionali, poi sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati da ovest, nord-ovest su Arcipelago e costa, deboli altrove con rinforzi pomeridiani. Mari: tra mossi e molto mossi.