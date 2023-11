Prevenzione dell’influenza: una campagna informativa nelle Farmacie Comunali

Arezzo, 18 novembre 2023 – Una campagna di informazione nelle Farmacie Comunali di Arezzo per la prevenzione dell’influenza. L’iniziativa, in programma fino a sabato 25 novembre, nasce come un’occasione per stimolare un confronto tra farmacisti e cittadini volto a mettere in evidenza le corrette pratiche e le piccole attenzioni necessarie per arginare i più comuni malanni collegati alle basse temperature. L’invito è infatti a rivolgersi al personale delle otto farmacie comunali di città e frazioni per ricevere consulenze gratuite e personalizzate in cui potranno essere illustrati i diversi rimedi utili per prendersi cura della propria salute e per mantenere il benessere in autunno e in inverno.

La patologia influenzale colpisce soprattutto nel periodo tra novembre e marzo, con picchi a dicembre e gennaio, provocando sintomi variabili tra febbre, raffreddore, mal di gola, tosse e disturbi intestinali di durata da qualche giorno a più di una settimana. I rimedi sono diversificati a seconda del tipo di approccio e spaziano tra vaccinazione antinfluenzale, corretta alimentazione, sano stile di vita e integrazione naturale per sostenere le diverse funzionalità dell’organismo, fino ad arrivare all’utilizzo della fitoterapia per valorizzare le proprietà benefiche di erbe officinali e piante medicinali. Sull’esito positivo della malattia è determinante anche il mettere in atto un’automedicazione responsabile utilizzando i giusti farmaci per attenuare i sintomi, seguendo l’andamento della patologia e consultando il medico in caso di sintomi superiori ai quattro o cinque giorni. L’iniziativa sarà arricchita dalla pubblicazione di un sintetico vademecum per la prevenzione dell’influenza che sarà condiviso sul sito e sui canali social delle Farmacie Comunali di Arezzo dove verranno illustrate sei azioni fondamentali: detergere le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone, ripararsi la bocca e il naso in caso di tosse e starnuti, evitare di toccare occhi, naso e bocca che configurano facili vie di entrata dei virus, rimanere a casa quando si manifestano i sintomi dell’influenza, evitare i luoghi affollati quando i casi di malattia sono molto numerosi, e innalzare le difese immunitarie per prevenire l’attacco dei virus influenzali. «La prevenzione dell’influenza - spiega Massimo Sisani, amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Arezzo, - nasce da piccole accortezze quotidiane necessarie per mantenere il benessere proprio e degli altri, soprattutto nelle stagioni autunnali e invernali caratterizzate da piccole e diffuse patologie. Questa iniziativa, dunque, ribadisce il nostro impegno nell’educazione alla salute attraverso la condivisione delle nostre competenze professionali e attraverso un invito ai cittadini a informarsi e a richiedere consulenze personalizzate».