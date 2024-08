Prende il via la nuova laurea per la formazione dei futuri insegnanti delle scuole materne e elementari

Arezzo, 9 agosto 2024 – Indetta la prova di selezione per l’ammissione al primo anno della nuova laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dell’Università di Siena, sede di Arezzo.

La laurea quinquennale intende formare i futuri insegnanti delle scuole materne e elementari: il corso è abilitante all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria. Il conseguimento del titolo di studio permette infatti l’inserimento nelle graduatorie di istituto e la partecipazione diretta alle procedure concorsuali per docenti di scuola dell’infanzia e primaria.

La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata entro il 30 agosto (ore 12), in modalità online. Successivamente verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al test di amissione, che si terrà 13 settembre a Siena.

Sono 150 i posti disponibili per il corso che viene erogato in presenza presso la sede di Arezzo (viale Cittadini 33). È prevista la possibilità di fruire le lezioni da remoto - in modalità sincrona - anche nelle sezioni formative di Siena (fino a 30 posti) e Grosseto (fino a 20 posti). Le attività formative obbligatorie, come i laboratori, sono previste solo presso la sede di Arezzo.

Il corso è ad accesso programmato: nell'avviso di ammissione sono illustrati i dettagli sulla modalità di erogazione e sulle modalità di svolgimento della prova di selezione, che consiste nella soluzione di ottanta quesiti su: competenza linguistica e ragionamento logico; cultura letteraria, storico-sociale e geografica; cultura matematico-scientifica. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti. Verrà inoltre valutato l’eventuale possesso di certificazioni linguistiche in lingua inglese a integrazione del punteggio acquisito nella prova.

Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità.

Spiega il professor Claudio Melacarne, coordinatore: “l corso nasce dall’esigenza, più volte espressa dalle scuole del territorio del sud-est della Toscana, di poter usufruire di un percorso volto a coprire i bisogni di formazione e di organico delle scuole. Il corso prevede forme di didattica frontale e laboratoriale pensate per ottimizzare il consolidamento di apprendimenti basati su teorie, pratiche e casi di studio. Si tratta di una nuova sfida formativa per il nostro territorio che vede accanto all’Università di Siena il supporto imprescindibile dell’Ufficio Scolastico Regionale e delle scuole”.

Il corso di Scienze della formazione primaria intende sviluppare conoscenze inerenti ai saperi disciplinari - che cosa si insegna-, competenze pedagogiche e didattiche, cioè a come si insegna e alle capacità di facilitazione dei processi di apprendimento. Il corso intende formare insegnanti che abbiano strumenti concettuali e metodologici per lavorare in ambienti scolastici complessi, caratterizzati da una crescente densità tecnologica, da classi super-diverse, da una multiculturalità diffusa e dal confronto con nuove e inedite reti sociali, familiari e parentali.

La sede del corso si trova nella sede universitaria di Arezzo (viale Cittadini, 33), a pochi minuti dalla stazione ferroviaria, ai piedi della collina del Pionta, uno dei parchi più belli della città, dove l’Ateneo senese ha creato da anni un moderno e funzionale campus con tutte le strutture ed i servizi per vivere e studiare al meglio.

L'avviso di selezione è consultabile nella sezione del portale di Ateneo dedicata ai Corsi a numero programmato: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/scienze-della-formazione-primaria.

Per informazioni è possibile prendere contatto con l'Ufficio Studenti e Didattica del Campus del Pionta: [email protected] e consultare il sito del corso: scienze-formazione-primaria.unisi.it/it.