Poste, nuove assunzioni in provincia di Arezzo

Arezzo, 29 agosto 2023 – Tommaso Gavarrini è uno delle 4 risorse assunte a tempo indeterminato da Poste Italiane nell’ultimo periodo nella filiale di Arezzo di Poste italiane. Ha preso servizio da aprile scorso nell’Ufficio Postale di Arezzo centro via Guido Monaco, 34. ” Ho maturato l'idea di inoltrare la mia candidatura per Poste Italiane S.p.A. a febbraio 2023 uscito dall'ufficio in cui lavoravo.

Avevo notato su internet un'inserzione in cui risultavano aperte le posizioni per consulente finanziario e ho inviato il mio curriculum. Ho condiviso questa scelta con miei conoscenti che lavorano presso la nostra Azienda e ho ricevuto solo feedback positivi.

Quando al termine dell'iter di assunzione mi hanno comunicato che sarei stato operativo ad Arezzo ho accettato entusiasta, Mi sono sentito subito in sintonia in ufficio con tutti i colleghi e ho trovato un ambiente dinamico che mi ha permesso immediatamente di esprimere il mio potenziale e migliorarlo.

Ad oggi, ripensando alle mie esperienze precedenti, sono sempre più convinto di aver preso la decisione più giusta per me e per il mio futuro sia professionale che personale”. Conclude Tommaso

Il programma di Politiche Attive del lavoro, che riguarda circa 2100 assunti in tutta Italia, è concordato con le organizzazioni sindacali e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”.

Grazie a queste nuove assunzioni, Poste Italiane continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità, al territorio e alle esigenze di tutti i cittadini. Poste italiane è ancora alla ricerca di portalettere per la provincia di Arezzo e di nuovi consulenti finanziari.