Il portachiavi in regalo con La Nazione in edicola: l’iniziativa per i 165 anni del quotidiano

Firenze, 6 agosto 2024 – La Nazione compie 165 anni - il primo numero venne pubblicato il 19 luglio 1859 - e festeggia con un doppio regalo. Sabato 10 agosto, in abbinamento gratuito con il quotidiano, i nostri lettori riceveranno infatti in edicola un simpatico omaggio: un portachiavi galleggiante a forma di barca a vela, bianco e blu, con la riproduzione del logo realizzato per celebrare i 165 anni del nostro giornale.

Ma non è tutto. Il portachiavi (misure: 6x5 cm), cordoncino e anello per le chiavi, sarà distribuito insieme a un inserto speciale di 32 pagine dedicato allo storico anniversario de La Nazione e sarà disponibile in tutte le edicole di Viareggio e Pontedera e in quelle delle province di Massa-Carrara, Pisa, Grosseto e Livorno.

Quanto all'inserto speciale esso contiene le foto dell'evento svoltosi il 18 luglio al Forte Belvedere di Firenze con autorità, categorie, lettori e ospiti per celebrare il compleanno de La Nazione, nonché gli interventi dei sindaci dei Comuni che hanno offerto il proprio patrocinio all'anniversario e infine le interviste a tutti gli sponsor che hanno sostenuto e condiviso insieme a La Nazione il programma delle iniziative che coinvolgeranno nei prossimi mesi le redazioni di Toscana, Umbria e provincia de La Spezia (la nostra area diffusionale).

Il giorno seguente, 19 luglio, è stato distribuito in omaggio in edicola un fascicolo da collezione di 128 pagine che ripercorreva la storia del nostro giornale. Adesso un nuovo, doppio regalo: il portachiavi galleggiante e un nuovo inserto speciale che ripropone anche alcune pagine storiche di grandi fatti di cronaca raccontati da La Nazione insieme alle testimonianze e al saluto dei numerosi partner e sponsor che sostengono l’intero programma dedicato ai 165 anni del nostro giornale e precisamente Comuni di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Viareggio, nonché Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana-Umbria, Beyfin, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Chimet, Comune di Fabbriche di Vergemoli e Comune di Molazzana, Fondazione Carispezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione CR Firenze, Fondazione Pisa, Idrotherm 2000, Mita Academy, Opera della Primaziale Pisana, Publiacqua, Comitato Pucciniano, Regione Toscana, Toscana Aeroporti, Unicoop Tirreno e Unoaerre.

Tra le altre iniziative in programma, un volume che raccoglierà gli articoli dei grandi autori che nel tempo hanno scritto su La Nazione. E poi libri sui personaggi storici, gli artisti e le tradizioni delle nostre città (date di uscita da definire). E ancora, un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte con una mostra che propone foto inedite e articoli dall’archivio storico de La Nazione dedicati al grande compositore. E poi una rassegna di riproduzioni di fotografie dall’Archivio storico Alinari che verranno regalate con il giornale, dedicate alle città toscane. Il programma (in aggiornamento) è sul sito lanazione.it/165anni