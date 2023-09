Arezzo, 2 settembre 2023 – Porta Crucifera dopo una carriera di spareggio contro Porta del Foro vince la Prova Generale della 144esima Giostra del Saracino. E' Santo Spirito ad aprire la Piazza con Elia Pineschi che finisce sul 2. Poi Sant'Andrea che con Matteo Bruni non va oltre il 3. E' invece di Porta del Foro l'unico cinque della serata e porta la firma dell'esordiente Matteo Vitellozzi. Chiude la prima serie di carriere Niccolò Nassi, anche lui esordiente con i colori di Porta Crucifera, che marca quattro punti. Riparte Elia Taverni per Porta Santo Spirito che eguaglia il compagno di casacca, è un 2 anche il suo e il quartiere della Colombina è fuori dalla competizione. Anche i biancoverdi sono fuori dopo il tiro di Leonardo Tavanti che finsice anch'esso sul 2. Niccolò Scarpini ha la possibilità di chiudere la Prova Generale, ma il suo tiro finisce sul 3 portando il quartiere giallocremisi a 8 punti. Andrea Bennati per Porta Crucifera marca il quattro e porta agli spareggi i rossoverdi. Porta del Foro manda al pozzo Niccolò Scarpini che si ferma sul 2. A Porta Crucifera basta un 3 per vincere il piatto d'argento, trofeo della Prova Generale dedicata a Vittorio Dini, primo direttore tecnico degli Sbandieratori. Andrea Bennati non sbaglia e regala la festa al popolo rossoverde.