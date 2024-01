Polizia di Stato: proseguono i controlli straordinari del territorio in provincia di Arezzo

Arezzo, 13 gennaio 2024 – L’attività effettuata nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato e in particolare dal personale del Commissariati di Pubblica Sicurezza di Montevarchi, unitamente ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, rientra nel piano di potenziamento dei servizi di controllo del territorio voluti dal Questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, in esito ai recenti Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il rafforzamento della presenza della Polizia di Stato sul territorio è stato mirato alla prevenzione dei reati predatori in genere, dello spaccio di sostanze stupefacenti e al fenomeno della cosiddetta “malamovida” nel centro storico della città di Montevarchi.

Nel corso dell’attività sono state identificate 52 persone, 10 delle quali sono risultate “positive” alla banca dati delle Forze di Polizia, controllati 25 veicoli con il sistema “Mercurio”, che consente collegamenti a banche dati esterne come ACI e Motorizzazione.

È stato effettuato un controllo amministrativo in un bar del centro storico sul quale sono in corso accertamenti finalizzati ad una eventuale proposta per l’applicazione dell’art. 100 del TULPS, in quanto l’esercizio commerciale risulta ritrovo abituale di persone pregiudicate.

Durante il servizio, poi, una persona anziana è stata scippata della propria borsa: immediato l’intervento dei poliziotti montevarchini che in pochi minuti hanno individuato l’autore del reato; una accurata informativa sui fatti è stata inviata all’Autorità Giudiziaria che valuterà la notizia ai fini di una eventuale richiesta di misure cautelari.