Piscina comunale di Bibbiena, sostituita l’illuminazione

Arezzo, 13 novembre 2023 – La struttura della Piscina comunale “Stefania Primanni” di Bibbiena è stata oggetto di un nuovo intervento di efficientamento energetico.

Lo annuncia il Sindaco Filippo Vagnoli così: “Abbiamo sostituito tutto l’impianto di illuminazione, un intervento che abbiamo potuto fare grazie a un altro percorso di progettazione e l’intercettazione di fondi messi a disposizione del Ministero con i quali abbiamo potuto concludere un percorso analogo anche nella palestra di Soci. Si è trattato in queste due strutture di un investimento complessivo di 50 mila euro. Alla piscina di Bibbiena questa sostituzione significa moltissimo, come mi hanno detto gli addetti della Associazione Bibbiena Nuoto perché sta migliorando la fruibilità complessiva degli utenti e degli atleti che qui di allenano e soprattutto ci mette al sicuro, come comunità, da un dispendio economico e energetico eccessivo. Insomma anche così si mette al sicuro il futuro”.

Qualche mese fa era stato concluso, proprio nella piscina comunale, uno storico intervento di riqualificazione e efficientamento energetico da oltre 500 mila euro che L’Assessore ai lavori Pubblici Matteo Caporali spiega in questo modo: “Una struttura così imponente ed energivora, è stata complessivamente resa meno impattante dal punto di vista ambientale ed economico con interventi migliorativi imponenti: coibentazione delle pareti e delle coperture, completa rigenerazione dell’impianto di riscaldamento dell’acqua e degli ambienti con sostituzione della caldaia e degli infissi. L’intervento sull’illuminazione interna si aggiunge e rafforza il progetto precedente aggiungendo un elemento di qualità ulteriore alla struttura stessa”.

L’Assessora allo Sport Francesca Nassini conclude: “Stiamo facendo un grande sforzo per consegnare ai cittadini delle strutture pubbliche a basso impatto ambientale e nel contempo a basso spreco di risorse. Un impegno che ci eravamo presi con convinzione, progettando da subito soluzioni praticabili e che oggi stiamo portando a termine. I lavori sul fronte energetico stanno interessando anche altre strutture pubbliche ovvero tre scuole – due a Bibbiena e una a Soci - e il Palatennis. Questo ci consente non solo di dare una risposta a lungo termine alla nostra popolazione con immobili che saranno meno onerosi per le casse comunali e quindi per la comunità, ma anche meno impattanti dal punto di vista ambientale. Ringrazio i nostri uffici in particolare quello dei lavori pubblici, l’assessore Matteo Caporali e l’Associazione Bibbiena Nuoto per la collaborazione”.