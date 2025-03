Piove dentro la scuola, evacuati 300 bambini a Livorno

Livorno, 12 marzo 2025 – A causa di infiltrazioni di acqua piovana all'interno della scuola di infanzia e primaria Micheli-La Marmora di Livorno, oltre 300 bambini stamani, 12 marzo, sono dovuti rientrare a casa dopo che alcuni genitori hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la vicesindaca con delega alla scuola Libera Camici che, insieme alla squadra dei pompieri, ha effettuato un sopralluogo all'interno della struttura, verificando le problematiche esistenti.

Si tratta di una struttura modulare allestita a suo tempo dal Comune in via provvisoria mentre si stanno effettuando i lavori di ristrutturazione della sede principale delle scuole. Al termine del sopralluogo come ha sottolineato Camici nel pomeriggio in conferenza stampa in Comune insieme al sindaco Luca Salvetti per spiegare l'accaduto, i vigili del fuoco hanno provveduto a chiudere tre aule della scuola di infanzia sulle quattro esistenti e altrettante della primaria.

I bambini della primaria sono stati sistemati in altre aule disponibili all'interno della struttura, mentre l'attività della scuola dell'infanzia riprenderà venerdì nella scuola Volano, dove sono state attrezzati nuovi spazi. Per questo sono stati attivati dall'amministrazione due pulmini che serviranno a fare la spola e accompagnare i bambini nella nuova temporanea sistemazione.

Nel frattempo il Comune ha provveduto a emettere una diffida nei confronti della ditta che ha realizzato la struttura modulare, intimandole di intervenire subito per ripristinare la situazione. Se non provvederà, l'amministrazione comunale ha annunciato l'intenzione di procedere al blocco dei pagamenti dell'affitto dei moduli e di rivolgersi ad altre ditte per provvedere alle necessarie riparazioni.