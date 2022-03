Pietrasanta, incidente in un cantiere edile: operaio travolto da trave di ferro

Pietrasanta (Lucca), 18 marzo 2022 – Un nuovo incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo. È rimasto ferito un operaio di 34 anni dell'Europa dell'Est, che si è procurato un trauma al rachide e diverse contusioni mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fiumetto di Pietrasanta, sul litorale della Versilia.

Il 34enne stava lavorando nel cantiere quando all’improvviso dal ponteggio si è staccata una trave in ferro che lo ha travolto in pieno, procurandogli alcuni traumi al bacino. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi, con il pronto intervento dell’automedica nord e di un’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta. L'uomo è stato subito soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia. Sul posto i tecnici della Prevenzione sul lavoro per gli accertamenti.