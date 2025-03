Piano casa Regione Toscana, in un anno interventi per 60 milioni

Firenze, 5 marzo 2025 - Il piano casa varato un anno fa dalla giunta della Regione Toscana conta ad oggi 60 milioni di interventi già liquidati, e altri 68 milioni di nuove risorse programmate, per 128 milioni complessivi a cui si aggiungono i 93 milioni di interventi per la manutenzione e l'efficientamento energetico finanziati con il fondo complementare al Pnrr. Il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessora alla casa Serena Spinelli hanno fatto oggi a Firenze il primo bilancio del piano. I 135 nuovi alloggi Erp previsti, in base alla graduatoria approvata a dicembre, verranno realizzati nei comuni di Scandicci, Campi Bisenzio, Empoli, Montemurlo, Pistoia, Pisa, Carrara, Collesalvetti. I lavori di riqualificazione sono stati completati in 398 alloggi Erp sfitti e sono in corso sui restanti 77. Nel triennio 2025-2027 sono già stati previsti altri 27 milioni di interventi (9 milioni l'anno) che permetteranno di recuperare dai 1.300 ai 1500 alloggi. Per la manutenzione, l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico di circa 2.700 alloggi, l'avanzamento complessivo degli interventi è al 65%. "La casa, insieme alla sanità e alla scuola costituisce il fulcro di un welfare toscano che è di esempio anche a livello nazionale", ha evidenziato Giani. "Tutte le azioni procedono speditamente, nei tempi previsti", ha sottolineato Spinelli, secondo cui "siamo consapevoli che questo impegno politico non risponde a tutte le necessità, ma è un piano che nasce solo con risorse regionali, visto che a livello nazionale non sta arrivando nessun tipo di erogazione per l'edilizia residenziale pubblica".