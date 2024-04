Galloppa nuovo allenatore della Fiorentina, Annalisa a Vinci, la maratona di Pisa a Livorno: i pesci d’aprile 2024 in Toscana

Firenze, 1 aprile 2024 – Scherzi, burle, annunci choc, e chi più ne ha più ne metta. Sono stati tantissimi quest’anno i pesci d’aprile che hanno invaso le chat di WhatsApp, le bacheche di Facebook, le home di Instagram dei toscani. Vediamo gli scherzi 2024 più divertenti.

Galloppa nuovo allenatore della Fiorentina

Sulla pagina Instagram “999 Fiorentina” viene pubblicata una breaking news: “Vincenzo Italiano non è più allenatore della Fiorentina. Al suo posto Galloppa”. E nella didascalia: “Incredibile a Firenze! Italiano saluta la Fiorentina dopo gli ultimi risultati. Al suo posto Galloppa, attuale allenatore della Primavera”.

Daniele Galloppa, tecnico della Primavera della Fiorentina (Foto Germogli)

La maratona di Pisa parte da Livorno

Anche la pagina Facebook della Maratona di Pisa pubblica su Facebook una ultim’ora: “La Maratona di Pisa cambia location di partenza e per la sua XXV edizione partirà dalla suggestiva Terrazza Mascagni di Livorno per poi procedere verso Pisa lungo la Pisorno e terminare la corsa come sempre in Piazza del Duomo! Sarà sicuramente un percorso unico e ricco di sorprese".

Il pesce d'Aprile della maratona di Pisa

Antognoni ct del Pontassieve

Un’altra notizia inizia a girare tra le chat dei telefoni. Questa riguarda Giancarlo Antognoni, che oggi (davvero) compie 70 anni: “Giancarlo Antognoni è il nuovo ct del Pontassieve Calcio. Oggi pomeriggio, ore 15, il primo allenamento a porte chiuse. Forza Ponte!”.

Annalisa e il videoclip a Vinci

Un altro scherzo ha invaso le chat degli abitanti di Vinci. In un post iniziato a circolare sui social e le chat di WhatsApp, firmato dall’Annalisa Fan Club, si legge che “la cantante savonese Annalisa si appresta a girare in Toscana il videoclip del nuovo singolo estivo. Il video di “Onde elettromagnetiche” nuovo inedito in uscita alla fine di Maggio, sarà girato a Sovigliana Spicchio (Vinci). Alle ore 14 la troupe francese incaricata delle riprese del regista Marc Poisson, si fermerà in via Alfieri nella frazione vinciana per girare alcuni esterni. La location è stata scelta per la presenza di due antenne della telefonia che sicuramente appariranno nel videoclip”.

Lo scherzo nasce dalla protesta di alcuni abitanti di Sovigliana e Spicchio che protestano contro l’installazione di un’antenna della telefonia in un terreno in via Vittorio Alfieri.