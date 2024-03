Per i residenti contribuenti del Comune di Bibbiena, la Pec si può attivare gratuitamente per un anno

Arezzo, 19 marzo 2024 – Per i residenti contribuenti del Comune la Pec si può attivare gratuitamente per un anno. Il Comune di Bibbiena ha, infatti, aderito alla convenzione Anutel- Namirial Spa per l’attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata da assegnare gratuitamente ai propri cittadini contribuenti.

Per aderire al servizio PEC gratuita, è necessario, oltre a non essere già titolare di un'altra casella

PEC offerta dal Comune di Bibbiena, collegarsi al sito web presente alla voce:

https://gestionepec.namirial.it/spidmail/terms/BBOfN7

La PEC può essere utilizzata dagli uffici comunali per l’invio “certificato” di comunicazioni o atti, e

dai contribuenti per le medesime finalità. La PEC può essere rilasciata esclusivamente ai

residenti/contribuenti del Comune, non comporta alcun costo per il cittadino e potrà essere utilizzata da quest’ultimo anche per comunicazioni con altri soggetti diversi dalla pubblica amministrazione.

L’uso della PEC consente la tracciabilità delle comunicazioni, l’identificazione certa del mittente e

destinatario, la velocità e sicurezza del recapito delle comunicazioni, oltre naturalmente a ridurre

sensibilmente i costi del servizio postale cartaceo. Si ricorda che l’invio e ricezione di messaggi di

posta elettronica certificata equivalgono ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.

La casella PEC verrà attivata, dopo verifica dei dati inseriti, entro 10 giorni lavorativi dalla data di

Richiesta e sarà gratuita per un anno, per i residenti/contribuenti. Decorso un anno l’utente potrà continuare ad utilizzare la casella di posta elettronica certificata a proprie spese.

L’Assessora Martina Cipriani commenta: “Un nuovo servizio digitale che offriamo ai nostri cittadini, un nuovo modo per colloquiare con il servizio pubblico in maniera veloce e un modo anche per promuovere questo tipo di comunicazione molto comoda che ha un valore ai fini della legge. Anche questa operazione rientra negli sforzi dell’amministrazione per diminuire il divario digitale che in questi anni ci ha portato a fare grandi passi avanti grazie allo spazio per il cittadino del sito, ai punti digitali facili, alla connettività e molto altro”.

Per informazioni relative al servizio rivolgersi a:

Punto di facilitazione digitale

Via Berni n. 25 Bibbiena

Tel 0575530653

E mail: [email protected]