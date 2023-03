La narcos cinese. Duro colpo alla banda grazie a un pentito: due donne sono le boss

Prato, 25 marzo 2023 – Una banda criminale con sede a Prato e una succursale a Roma dedita a narcotraffico e sfruttamento della prostituzione. Il tutto gestito da due donne cinesi che erano a capo dell’organizzazione smantellata dalla Dda di Roma in seguito alle dichiarazioni di un pentito, anche lui cinese. E quest’ultima è la novità che arriva dalla complessa indagine dei carabinieri di Roma che ha portato dritto a Prato dove c’è la comunità cinese più grande di Italia rispetto alla popolazione residente e spesso centro privilegiato dei traffici illeciti di cittadini di origine orientale. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo di Roma Centro che ieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza firmata del gip di Roma eseguendo 47 misure cautelari fra Toscana, Lazio e la Grecia nei confronti di cinesi, filippini e italiani (19 sono finiti in carcere, 16 ai domiciliari e 12 sono hanno il divieto di dimora). Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti, esclusivamente metamfetamina, e associazione per delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione. Il gip ha accolto le richieste avanzate dalla Dda di Roma nell’ambito di un’indagine condotta,...