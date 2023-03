Cambiamento climatico, il video di un anno al Passo Gavia: la neve latita

Perugia, 24 marzo 2023 – "Scenari Digitali", la startup con sede in Umbria a Foligno che opera nel settore dell'information technology con una consolidata esperienza nei sistemi webcam stand alone in ambienti montani, monitora gli ambienti montani con sistemi webcam stand alone a1 energia solare e la tecnica del timelapse daily.

“Il nostro progetto – spiegano – intende sensibilizzare e creare consapevolezza del mutamento climatico in atto, osservando le condizioni meteo, i fenomeni atmosferici, lo stato di innevamento in alta quota. Le nostre montagne, Alpi ed Appennini sono gli avamposti di un mutamento che mette a rischio l'ambiente in cui viviamo, la disponibilità delle risorse ed interi ecosistemi; acqua, suolo, atmosfera, fauna, vegetazione, coltivazioni, etc... C'è solo un modo per continuare a vivere in questo pianeta, sostenibile e responsabile”.

In questo video si vede il timelapse annuale generato grazie al sistema webcam stand alone attivato al Rifugio Berni a 2.541m di quota, al Passo Gavia in provincia di Brescia e mostra l'evoluzione del paesaggio nelle stagioni e lo scarso innevamento in quota nell'anno 2022. La postazione webcam è stata realizzata in collaborazione con il gestore del Rifugio Berni e il Cai di Brescia. Il sole sorge e tramonta velocemente scandendo il ritmo dei giorni, le nubi, la neve, i temporali; in memoria della torrida estate 2022.