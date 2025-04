Pasqua: dalla tradizione alla sorpresa, i benefici per i bimbi con il pediatra Farnetani

Arezzo, 18 aprile 2025 – Pasqua: dalla tradizione alla sorpresa, i benefici per i bimbi

Non sono solo giornate dedicate alla gola. “I l pranzo di Pasqua è uno dei momenti importanti nella storia di ognuno, sia per la formazione delle radici personali sia per il legame con il territorio”.

A ricordarlo è Italo Farnetani, ordinario di Pediatria all'United Campus of Malta , che invita le famiglie con bambini a “privilegiare le tradizioni culinarie del territorio, basandosi sui piatti della tradizione e della famiglia”.

Obiettivo, costruire con le prelibatezze preparate per Pasqua dai nonni e dai genitori un bagaglio di rocordi. "In questo modo il bambino fin da piccolo si legherà a certe consuetudini. Secondo le mie indagini - assicura il pediatra a Fortune Italia - i piatti preferiti dai bambini sono quelli preparati tradizionalmente in famiglia. Ecco allora che il menù di Pasqua deve essere 'parlato e raccontato' ai bambini, anche se nativi digitali".

Intanto resiste il venerdì di magro

Il Venerdì Santo “di magro” vedrà il pesce su due tavole italiane su tre, con una netta preferenza per quello Made in Italy e il recupero di antiche ricette della tradizione regionale, conferma l’indagine Coldiretti/Ixe’ sulla Pasqua. Una minoranza osserverà il digiuno per rispettare il precetto dell’astinenza dal consumo di carne.

Chi mangia di magro anche a Pasqua preferirà il pesce azzurro. Al Nord, in Liguria si porta in tavola il baccalà in umido con patate e olive, mentre in Veneto si preparano i bigoli in salsa, con acciughe e cipolle. In Lombardia, il risotto con la tinca o con il pesce persico a ricordare i sapori dei laghi. Al Centro il baccalà alla livornese in Toscana lascia il campo al brodetto di pesce nelle Marche, e agli spaghetti con alici e pangrattato, detti anche “del Venerdì Santo” nel Lazio. Al Sud, la Campania propone la zuppa di cozze, la Puglia la tiella di riso, patate e cozze, e la Calabria le alici ripiene. Stando a Coldiretti, in Sicilia si celebra con le sarde a beccafico e in Sardegna con la burrida a base di gattuccio, aceto e noci.

L’uovo

Sia come sia, i piccoli “ameranno sempre sentirsi raccontare le storie. Da come si prepara una ricetta, a qualche aneddoto legato alla storia delle feste precedenti”. In particolare, c’è la tradizione dell‘uovo, che risale al Medioevo e “ha una componente laica e religiosa che i genitori possono raccontare come ritengono più opportuno. L’uovo rappresenta infatti la vita e all’interno contiene tutte le potenzialità per un essere vivente, pertanto nel periodo di Pasqua – che coincide sempre con la primavera – mangiare l’uovo è un inno alla vita”.

“Altro pezzo forte, la colomba. Sarà opportuno che i genitori non la servano come un dolce qualsiasi – raccomanda Farnetani – ma spieghino che è un dolce tipico della Pasqua. Rievoca la natura che rinasce e prende il volo. Poi ogni regione, anzi ogni località ha un dolce o una pietanza tipica di questa festa”.

Cioccolato: a Pasqua via libera per i bambini

Infine c’è l’uovo di cioccolato, le cui origini sono da ricondurre al re Sole. Nel Settecento Luigi XIV fece realizzare un uovo di crema di cacao dal suo chocolatier di corte David Chaillou. Altro nome da ricordare, quello di François Louis Cailler, che nel 1819 inventò nel suo stabilimento svizzero uno speciale macchinario per la lavorazione del cacao.

Ebbene, l’uovo di Pasqua è una golosità ammessa dal pediatra. “Ho ripetuto più volte che il cioccolato non è controindicato ai bambini: contiene acidi grassi insaturi e l’unico saturo è l’ostearico che ha un basso impatto metabolico. Insomma, in questo periodo libertà di cioccolato per tutti. Ma attenzione: nel caso dei bambini che hanno meno di dieci anni – raccomanda Farnetani – l‘uovo deve essere grande, colorato e possibilmente con una sorpresa appropriata e interessante”. Solo così l’attesa e l’emozione della scoperta non si tradurranno in una delusione e contribuiranno a costruire preziosi ricordi.