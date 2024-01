Parrini confermato alla presidenza di Confartigianato orafi

Arezzo, 16 gennaio 2024 – Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 11 Gennaio la riunione dell’Assemblea degli orafi associati alla Confartigianato di Arezzo che ha rieletto per acclamazione Luca Parrini alla carica di Presidente della categoria. Presente negli organi dirigenti dell’Associazione Orafi di Confartigianato Arezzo dal 2007, Luca Parrini dal marzo 2019 è il rappresentante provinciale della categoria e ricopre dal Luglio dello stesso anno la carica di Presidente dell’Associazione nazionale orafi di Confartigianato.

Amministratore della società fondata nel 1997, Luca Parrini ha messo a frutto l’esperienza maturata dalla sua famiglia nel campo della gioielleria attraverso una produzione di grande qualità che prevede l’offerta di una propria linea di prodotti e la collaborazione con le maisons internazionali del lusso.

“La conferma del mandato ricevuto dalla base associativa degli orafi di Confartigianato Imprese Arezzo – dichiara Parrini – è il risultato del forte impegno che la nostra Associazione sta dedicando alla tutela delle aziende del settore orafo, facendosi carico di rappresentare il distretto orafo più grande d’Europa non solo nella Consulta dei Produttori Orafi e Argentieri di Arezzo, ma anche ai vertici dell’Associazione nazionale orafi e nell’interlocuzione con le istituzioni nazionali, regionali e locali. Tra i temi caldi al centro dell’attenzione della categoria c’è sicuramente quello della difficoltà di reperimento della manodopera specializzata da parte delle imprese. Da qui la centralità delle azioni messe in campo dall’Associazione per rafforzare il dialogo con il mondo della scuola, come ad esempio la proposta della borsa di studio per sostenere le nuove iscrizioni all’Istituto Tecnico Professionale di Arezzo, ma anche i progetti formativi post-diploma promossi dalla Fondazione ITS TAB. E poi il tema della sicurezza per le imprese del settore orafo attraverso la collaborazione con la Prefettura di Arezzo, il progetto promozionale VIVI ORO con la Camera di commercio di Arezzo e Siena, la partecipazione ai bandi di finanziamento messi a disposizione dalle istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e locali, i progetti di sostegno all’internazionalizzazione.”

Un capitolo a parte merita sicuramente la collaborazione con Italian Exhibition Group, il centro fieristico che promuove l’organizzazione dei principali eventi fieristici del settore orafo nazionale, VicenzaOro e OROAREZZO.

“Tra pochi giorni - continua Luca Parrini - è in programma VicenzaOro January che rappresenta il principale appuntamento dell’anno con i mercati internazionali per le imprese del gioiello made in Italy”.

Arrivata alla sua settantesima edizione, VicenzaOro è la manifestazione orafo-gioielliera più longeva al mondo. A VicenzaOro sono attesi oltre 30mila visitatori tra cui buyer ed operatori commerciali provenienti da 130 paesi del mondo. La mostra ospiterà oltre 1.200 espositori, il 60% dei quali provenienti dai diversi distretti orafi italiani.

Sarà molto folta anche quest'anno la presenza delle imprese associate a Confartigianato. Circa 200 imprese italiane del sistema Confartigianato esporranno a VicenzaOro.

“Il distretto orafo di Arezzo – continua Luca Parrini - con circa 1.130 imprese attive e oltre 8.100 dipendenti rappresenta un patrimonio di competenze e di risorse su cui la comunità economica del nostro territorio, con tutti gli attori istituzionali e privati che in esso operano, deve necessariamente continuare ad investire. Con l’elezione del nuovo consiglio direttivo di Confartigianato Orafi viene rinnovata la volontà dell’Associazione di Arezzo di continuare il lavoro svolto sinora nella elaborazione delle strategie da mettere in campo per lo sviluppo nel nostro settore”.

“Da questo punto di vista – conclude - desidero ringraziare tutti i consiglieri del direttivo. Dalla loro partecipazione attiva all’organo di rappresentanza della categoria sono scaturite tante proposte di attività che abbiamo sviluppato negli ultimi anni non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale”.

Il nuovo consiglio direttivo eletto di Confartigianato Orafi risulta così composto: alla Vice Presidenza Elena Nanni di Family Gold srl ed Elisa Alunno di Alunno & Marcantoni sas, alla carica di consigliere: Nevio Marzi di Marzi srl, Simona Campriani di Goldetruria snc, Laura Berneschi di Prosperior srl, Fabio Aguti di Silver Light Group srl, Yuri Borri di S.G. srl, Riccardo Giovannini di Fantasy srl, Marco Gallori di Fullove srl, Andrea Clerissi di Etru Jewellery srl. Il coordinamento della categoria è affidato a Paolo Frusone.

Gli auguri di buon lavoro al Presidente Parrini ed alla sua squadra sono giunti dal Presidente di Confartigianato, Maurizio Baldi e dal Segretario Generale Alessandra Papini.