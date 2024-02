Parco Mancini, la polizia arresta uno spacciatore

Arezzo, 21 febbraio 2024 – La Polizia di Stato di Arezzo, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, ha proceduto all’arresto di un soggetto resosi responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello scorso pomeriggio, gli operatori di polizia della squadra Volanti diretta dal V.Q. GALLORINI Marco, durante un’attività mirata di controlli nel parco Mancini finalizzata alla repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di un soggetto risultato in possesso di alcune sostanze.

L’intuito e lo spirito di osservazione degli agenti, ha portato ad attenzionare detto individuo che, alla vista degli operatori, cercava invano di occultare un marsupio frapponendolo fra la schiena e la panchina ove era seduto.

Insospettiti dall’inconsueto gesto, gli Agenti procedevano ad un controllo approfondito, rinvenendo all’interno di detto accessorio, un calzino contenente quella che agli occhi esperti degli operanti appariva essere sicuramente sostanza stupefacente.

Una volta accompagnato il soggetto presso gli Uffici della Questura, la sostanza rinvenuta veniva sottoposto ad esame da parte del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia scientifica.

Detti accertamenti portavano ad appurare che il soggetto controllato era in possesso di 14 ovuli avvolti in cellophane trasparente contenente eroina del peso totale di 306 grammi, nonché altro involucro trasparente contenente hashish del peso di 1,65 grammi, il tutto debitamente sottoposto a sequestro.

Dopo essere stato fotosegnalato, il soggetto in questione veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e così come disposto dal P.M. di turno trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima previsto per questa mattina conclusosi con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare personale coercitiva custodiale degli arresti domiciliari.