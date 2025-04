La Toscana e i funerali di Papa Francesco: il lutto, i maxischermi e le veglie

12:51

Misericordie toscane a Roma

Circa duecento fratelli e sorelle delle Misericordie, divisi in 96 squadre operative, dalla Toscana a Roma, per fare servizio in occasione dei funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile. Le prime squadre sono già al lavoro nella capitale, altre sono in partenza. Nel dettaglio per le Misericordie sono in campo 24 squadre Blsd (ciascuna composta di 2 volontari), formate per il primo soccorso e la rianimazione anche con defibrillatore e 72 squadre per l'assistenza alla popolazione e ai tanti che arriveranno a Roma per assistere ai funerali. I volontari toscani operano insieme a quelli delle Misericordie provenienti da altre regioni e nell'ambito della colonna regionale toscana della protezione civile.