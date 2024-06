Palio dei Rioni, successo per la visita alle stalle

Arezzo, 14 giugno 2024 – Il Palio dei Rioni rappresenta uno dei punti più alti delle nostre tradizioni dove sacro e profano si fondono insieme creando una manifestazione che coinvolge tutta la popolazione nelle varie iniziative. Una di queste si è svolta proprio questa mattina con la “Visita alle Stalle” che ha visto la partecipazione di tanti bambini e ragazzi.

La “Visita alle Stalle” dei Rioni è un’iniziativa che permette ai giovani castiglionesi di immergersi nel fascino e nei rituali di questa manifestazione. Possono cogliere la passione, la dedizione e l’impegno con cui i rionali preparano nei minimi dettagli la giornata dedicata alla Madonna delle Grazie del Rivaio.

Questa iniziativa, che ha preso il via negli anni passati, oltre ad essere il veicolo per la promozione turistica di Castiglion Fiorentino, diventa anche un’occasione per avvicinare le nuove generazioni alla vita rionale che può svolgere anche un ruolo sociale e di aggregazione.

La mattina è cominciata con la visita alla stalla del rione Cassero, successivamente a quella di Porta Romana ed infine a quella di Porta Fiorentina. La Visita alle Stalle è terminata con una colazione presso i giardini pubblici.