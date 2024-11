Palazzo Carbonati, Bertelli dà il via al restyling

Arezzo, 13 novembre 2024 – Fermento in via degli Albergotti. È partito infatti il cantiere di Palazzo Carbonati. Gli operai incaricati da Patrizio Bertelli, nuovo proprietario della ex Procura, sono al lavoro da alcuni giorni. Obiettivo sistemare le coperture esterne, i ponteggi e mettere in sicurezza il perimetro dell’immobile. Gli addetti dovranno nel giro di qualche giorno, una settimana forse, sostituire i vecchi pannelli a copertura delle impalcature e migliorare sicurezza e colpo d’occhio. Una sistemazione solo esterna, anche al tetto in vista dell’avvio della Città di Natale e del grande afflusso di visitatori atteso nella parte alta del centro storico. Un intervento lampo, quindi la sospensione dei lavori per le feste, per poi far partire il cantiere vero e proprio con l’inizio dell’anno nuovo. Nel mezzo anche il pronunciamento della Soprintendenza. Il patron di Prada si era aggiudicato l’asta istituita dal Comune: 1,6 milioni l’offerta, dopo una serie di rimbalzi caduti nel vuoto. Proprio adesso è partito il percorso che porterà alla ristrutturazione dell’edificio di via degli Albergotti. Si comincia appunto con la messa in sicurezza: un piano che prevede una serie di interventi finalizzati a verificare le condizioni del palazzo, chiuso da molto tempo e mettere in campo le operazioni necessarie. Solo dopo, si passerà alla fase vera e propria del recupero. Quanto alla destinazione, nelle idee di Bertelli resta quella di trasformare il prestigioso palazzo in un albergo di lusso. Ma non prima di averlo ripulito, messo a posto dal punto di vista estetico e in sicurezza.

E se i lavori a palazzo Carbonati sono in qualche modo partiti, non si muove nulla invece sul fronte Caffè dei Costanti. A vuoto per il momento la ricerca di un possibile gestore, complice un momento economico non facile, tanto che il patron di Prada potrebbe anche non escludere l’ipotesi di una gestione diretta. Proseguono insomma gli interessi aretini del Bertelli immobiliarista che ha messo a segno un acquisto dopo l’altro nella sua città natale. Centro di gravità piazza San Francesco dove di Bertelli non è solo i Costanti, ma anche il ristorante La Buca riportato a nuova vita anche con l’acquisizione dei giardini esterni nel palazzo adiacente al locale, la farmacia del Cervo dato in affitto, così come il fondo commerciale in cui una volta si trovava la pokeria, tra gli ultimi finiti nello scacchiere dell’imprenditore. Ma gli interessi di Patrizio Bertelli per locali e attività cittadini non finiscono a San Francesco, dall’edicola di piazza San Jacopo al ristorante La Capannaccia, la lista è lunga e in costante aggiornamento. Adesso nuovo lustro sarà dato a palazzo Carbonati, un tempo sede della Procura e finito in ombra, con segni evidenti di un degrado inesorabile. Obiettivo cancellarli subito trasformandolo magari in un albergo di categoria superiore per una fascia alta di clientela, che mancava nell’assetto ricettivo della città.