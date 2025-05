OroArezzo ospita un workshop sulla digitalizzazione delle imprese orafe

Arezzo, 9 maggio 2025 – U n workshop sulla digitalizzazione delle imprese orafe. L’incontro, inserito nel programma di eventi di OroArezzo, sarà alle 16.30 di lunedì 12 maggio nel padiglione Petrarca di Arezzo Fiere e Congressi e offrirà un’occasione di aggiornamento e di confronto tra specialisti di diversi settori per approfondire le più innovative frontiere per la gestione operativa nei comparti di oro e gioiello, attraverso la condivisione di casi studio, esperienze e strumenti pratici. L’iniziativa è promossa dall’aretina Sintra, punto di riferimento internazionale per le soluzioni di business digitale, che ha scelto di organizzare questo momento di formazione direttamente nella propria città per rafforzare il dialogo tra tradizione manifatturiera e innovazione tecnologica, portando nuovo valore al territorio.

“Digital gold” è il titolo di un workshop dove saranno previsti gli interventi di manager, sviluppatori e programmatori per illustrare come l’adozione di strumenti digitali possa ottimizzare i processi produttivi, migliorare la tracciabilità, ottimizzare l’efficienza operativa e aumentare la competitività sui mercati internazionali. Il pomeriggio sarà aperto dall’incontro “Dati e processi orafi intelligenti” dove verranno esplorati strumenti per la gestione integrata di contabilità, controllo di gestione e intelligenza artificiale per abilitare una visione chiara e in tempo reale della performance aziendali, facendo affidamento sulle parole di Agata Zara di Oracle NetSuite e di Matteo Cutini e Stefano Cervati di Sintra. Un secondo momento fissato per le 17.00 sul tema “Gestione centralizzata del catalogo orafo: soluzioni PIM/DAM per l’efficienza e l’evoluzione omnicanale” proporrà un focus sulla digitalizzazione del catalogo di prodotti di un’azienda orafa attraverso prospettive di omnicanalità per organizzare, aggiornare e distribuire in modo centralizzato dati tecnici, descrizioni e contenuti visivi. Il compito di trattare questo tema sarà di Lucia Burroni, Andrea Cracovia e Marco Guiducci di Sintra, con la presentazione di un caso reale di digitalizzazione dei processi a cura di Sofia Ciriello di Amen. «I workshop - spiega Gianni Bianchi, fondatore e titolare di Sintra insieme a Michele Barbagli e Angiolino Frontani, - nascono con la volontà di supportare concretamente le aziende orafe nella trasformazione digitale, veicolando nuove consapevolezze e informando sugli strumenti a loro disposizione. Siamo particolarmente orgogliosi di poter organizzare questi momenti direttamente nella nostra città e in occasione di un evento fieristico importante quale OroArezzo, potendo condividere le esperienze maturate al servizio di aziende di tutto il mondo per portare ulteriore valore al territorio».