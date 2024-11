Oro Arezzo e Sugar per un Natale solidale: appello alle aziende orafe del distretto

Arezzo, 2 novembre 2024 – Oro Arezzo, con in testa il suo direttore artistico Beppe Angiolini, insieme a Sugar, per realizzare l’albero di Natale solidale. Un’idea che è soprattutto una chiamata a partecipare per tutte le aziende orafe aretine. Obiettivo quello di far realizzare loro una pallina natalizia o un’altra decorazione, da attaccare al grande abete che verrà posizionato nel chiostro di palazzo Lambardi sede del negozio Sugar. «Come ogni anno realizzerò dentro Sugar un albero di Natale e quest’anno vorrei lanciare un progetto benefico che mi sta a cuore – spiega Beppe Angiolini direttore artistico di Oro Arezzo e titolare di Sugar – Invito tutte le aziende orafe aretine a realizzare un oggetto da attaccare al nostro albero di Natale che sarà esposto da Sugar nel periodo delle feste. Non un prezioso, magari una sfera dorata, qualcosa con cui poter decorare il grande abete vero che posizioneremo dentro al chiostro. Intorno all’albero realizzeremo a dicembre un evento benefico, un cocktail per raccogliere fondi da inviare ai bambini del Kenya tramite Watoto una onlus che sostengo. Vado in Kenya una volta all’anno e c’è bisogno di tutto. Durante l’evento benefico le persone potranno fare donazioni e ricevere un piccolo e simbolico addobbo o un gadget natalizio con un messaggio carino». Obiettivo di Oro Arezzo e Sugar, quello di coinvolgere più aziende orafe possibile, tutti possono candidarsi e partecipare realizzando la propria decorazione da appendere all’albero di Sugar entro fine novembre. «Il Natale si avvicina, ma il pensiero della situazione nel mondo non ci lascia indifferenti, tuttavia la serenità e la speranza che da sempre accompagnano questa festa ci ispirano a fare un gesto di solidarietà – spiega Beppe Angiolini - Con il desiderio di donare un po’ di calore ai bambini che soffrono, abbiamo pensato di realizzare un albero di Natale a loro dedicato: «Un moment de Joie». Propongo alle aziende di donare un piccolo oggetto a loro scelta che le rappresenti, da appendere sull’albero per raccogliere fondi per un orfanotrofio in Africa, Watoto Kenya Onlus. L’installazione sarà realizzata presso Sugar e seguirà un cocktail alla presenza di ospiti e personaggi famosi oltre cha della stampa, nei primi giorni di dicembre». La richiesta per le aziende è che l’oggetto, sfera o altro a loro gradimento, sia leggero, color oro, da appendere con un gancio, meglio se personalizzato da consegnare entro fine mese. «Siamo il distretto orafo più importante d’Italia, diamo un po’ della nostra luce a chi vive nel buio – dice l’art director Angiolini - Grazie per il comune sentimento che potremo vivere insieme». Per informazioni: [email protected].