"Il padre del sindaco aveva aderito a Salò". Scatta la contestazione

Arezzo, 20 dicembre 2023 – Nell’aula del consiglio comunale il ricordo di Oreste Ghinelli - padre dell’attuale sindaco Alessandro - dell’avvocato, dell’uomo politico, letterato e artista. Fuori, sulle scale del duomo la manifestazione con le bandiere al vento del Partito Comunista, di Rifondazione Comunista per protesta verso una "figura distante dai valori costituzionali" perché vicino "al fascismo".

GHINELLI

Oreste Ghinelli, nato ad Arezzo nel 1923, è stato a lungo impegnato in politica prima come sostenitore della Repubblica di Salò e poi nel Msi, del quale è stato uno dei leader locali. Ha seduto in diverse legislature nel consiglio comunale, candidato al Parlamento, da avvocato ha difeso imputati di destra in numerosi processi e durante uno di questi accusò l’ictus che gli fu fatale. L’appuntamento per ricordarlo nella sala del consiglio comunale a cento anni dalla nascita ha agitato le opposizioni.

Il Partito democratico con Laura Boldrini e il Movimento Cinque Stelle hanno annunciato anche interrogazioni parlamentari in merito. Forze di opposizione e Anpi avevano chiesto di annullare l’iniziativa arrivando lunedì a manifestare in aula, nel corso del consiglio comunale, cantando Bella ciao e tenendo in mano striscioni e volantini con scritto Arezzo è antifascista .

Ieri pomeriggio l’evento. Ben prima delle 17 piazza della Libertà era piantonata dagli agenti di polizia, carabinieri e vigili urbani. Un vero e proprio cordone che a detta di qualche manifestante ha loro impedito di entrare all’interno del cortile del palazzo sede del consiglio comunale. La protesta di quel gruppo (50 persone circa), fatta di striscioni e bandiere, letture e canzoni, con Bella ciao che ha risuonato più volte, si è spostata sulla scalinata del duomo.

Al primo piano di Palazzo Cavallo, nell’aula del consiglio, l’avvocato Piero Melani Graverini ha ricordato il professionista Oreste Ghinelli, ma anche l’artista e letterato nelle parole di Claudio Santori, e il politico nell’intervento di Marco Cellai, figura di rilievo in Toscana del Msi.

"A chi in queste ore ha sollevato polemiche - ha detto Luca Stella, presidente del consiglio comunale - domando se sia giusto o no ricordare un consigliere comunale che ha svolto il proprio ruolo in maniera attiva per oltre 35 anni. Domando se sia giusto o meno ricordare un avvocato, un letterato tra i più importanti della nostra città. Oreste Ghinelli è nato cento anni fa e trovando risposte positive alle domande che ho posto reputo giusta questa iniziativa per ricordarlo".

Il sindaco Alessandro Ghinelli si è tenuto lontano dalle polemiche, limitandosi a conclusione dell’evento a un grazie "a chi ha voluto esssere presente per ricordare mio padre sotto il profilo culturale, come uomo di legge. Come ha sottolineato Stella ha portato avanti molte battaglie in consiglio comunale sempre per Arezzo, mai per sè stesso e lo ricordiamo con affetto tutti quanti".

Matteo Marzotti