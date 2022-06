Trans uccisa con un colpo di arma da fuoco, ancora un omicidio a Sarzana. Fermato un uomo

La Spezia, 7 giugno 2022 - Una transessuale è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco. A poco più di 24 ore dall'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta di 35 trovata senza vita nei pressi del torrente Parmignola alle 2 di domenica mattina, al confine tra Liguria e Toscana, un altro cadavere è stato rinvenuto questa mattina, sempre nella zona di Sarzana. Sul corpo della trans, ritrovato dadli agenti della polizia, sono stati rilevati segni di violenza. Il corpo è ricoperto da rovi e sul posto si sta recando la polizia scientifica con i vigili del fuoco e il medico legale. Poco distante i carabinieri hanno trovato un'auto all'interno della quale sono state rinvenute tracce di sangue. Gli inquirenti, secondo quanto appreso, non escludono un collegamento con la morte di Nevila, uccisa probabilmente con un colpo di pistola o di punteruolo dietro all'orecchio sinistro. Un uomo residente a Massa è strato fermato.

Nevila, di origine albanese ma da tempo in Italia, era conosciuta nel mondo della prostituzione che ha come teatro l’area di Marinella di Sarzana. Abitava a Massa, nella frazione di Alteta, in una villetta con giardino che condivideva col marito Leonard Marku, sposato un anno fa. L’uomo in questi giorni più volte ha affermato di essere stato all’oscuro del fatto che la moglie facesse la ’vita’. Secondo quanto ha dichiarato ai carabinieri, che all’alba di domenica hanno bussato alla sua porta comunicandogli il ritrovamento del corpo di Nevila, riteneva che lei lavorasse in un campeggio dalle parti della Spezia. Parole al vaglio degli investigatori ma l’uomo non è indagato.

Sono del resto molti gli elementi ancora da capire in questa vicenda. Sotto esame i filmati delle telecamere stradali e i tabulati dei due cellulari della vittima, spariti insieme alla borsa e a parte degli indumenti. Quel che sembra appurato è che Nevila sabato sera abbia raggiunto con la sua auto Marinella di Sarzana, la zona del distributore di benzina dove era solita prostituirsi insieme a una amica in particolare. Qua la sua auto è stata poi ritrovata. Proprio le amiche l’avrebbero vista salire a bordo di una utilitaria chiara, forse bianca, e allontanarsi. Poche ore dopo il suo corpo – "ancora caldo", diranno gli investigatori – sarà ritrovato dai carabinieri a colpo sicuro, alle 2 di domenica mattina, nascosto sull’argine a quasi due chilometri dal distributore. Dove alcuni testimoni, forse extracomunitari, avrebbero visto l’assassino liberarsi del cadavere e lanciato l’allarme.

Notizia in aggiornamento