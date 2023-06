Omicidio Niccolò Ciatti, chiesto l'ergastolo per Bissoultanov. Il 5 luglio la sentenza

Firenze, 20 giugno 2023 – La procura generale e il pm di Roma Erminio Amelio hanno chiesto, nel corso del processo d'appello per la morte di Niccolò Ciatti, di condannare all'ergastolo Rassoul Bissoultanov, accusato di aver pestato e ucciso il 22enne di Scandicci nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna.

Secondo l'accusa, vanno riconosciute nei confronti dell'imputato le aggravanti di crudeltà' e futili motivi. Il processo si è aperto oggi davanti alla Corte d'assise d'appello di Roma. In primo grado, lo scorso 7 febbraio, il cittadino ceceno è stato condannato a 23 anni di carcere.

La decisione dei giudici d'appello è attesa per il 5 luglio. "Confido nella velocità' del procedimento italiano cosi' da avere una sentenza definitiva in Italia prima che in Spagna", avevano detto gli avvocati Agnese Usai e Massimiliano Stiz, legali della famiglia Ciatti.