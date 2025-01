Oliviero Toscani, le condizioni restano gravissime

Cecina (Livorno), 12 gennaio 2025 – Stazionarie, ma sempre gravissime le condizioni di Oliviero Toscani, ricoverato da venerdì all'ospedale di Cecina, non lontano da Casale Marittimo dove il celebre fotografo, 82 anni, vive da tempo.

Dopo essere arrivato al pronto soccorso il 10 gennaio scorso, è stato poi ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. I medici avrebbero rilevato una serie di danni a organi vitali. Da ieri Toscani non è più cosciente e questo azzera le speranze di chi gli sta accanto che vive questi attimi con angoscia e fiato sospeso. La stessa moglie Kirsti Moseng, ha detto: “Sembra una strada senza ritorno”.

Al fotografo milanese nel 2023 era stata diagnosticata l'amiloidosi, una malattia rara e grave che provoca depositi di proteine nei tessuti e negli organi. Lo ha rivelato lui stesso, ad agosto scorso, quando ha toccato anche il tema del fine vita. “Le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo. E si muore. Non c’è cura – aveva detto in quell’intervista – Io non ho paura di morire. Basta che non faccia male. E poi ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero”.