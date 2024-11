Oggi il Presidente del Senato Ignazio La Russa inaugura la mostra “Politica e arte: disegni e visioni di Amintore Fanfani”

Arezz, 20 novembre 2024 – Oggi mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 15.00, nella Sala Koch di Palazzo Madama, il Presidente del Senato Ignazio La Russa inaugura la mostra “Politica e arte: disegni e visioni di Amintore Fanfani”. Interverrà il presidente dell’Interparlamentare italiana, Pier Ferdinando Casini. Saranno presenti familiari dello statista di Pieve Santo Stefano, parlamentari, sindaci ed amministratori del territorio aretino. La mostra sarà ospitata in Sala Garibaldi fino al 6 gennaio 2025. Esplorando alcuni temi centrali della pittura di Fanfani, la mostra traccia le fasi della sua formazione e analizza il suo intero percorso stilistico. I quadri appartengono a collezioni private, da cui sono stati gentilmente concessi in prestito. Accanto ai quadri sono esposti quarantasei bozzetti che Fanfani ha tratteggiato nel vivo della sua attività politico-istituzionale, durante i lavori della Costituente e negli anni immediatamente successivi. I bozzetti ritraggono, in chiave caricaturale, i più noti esponenti politici dell’epoca. Il Senato della Repubblica li custodisce dal giugno 2022, per concessione della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. Curata da Liletta Fornasari, la mostra è accompagnata da due teche contenenti volumi e carte autografe dai fondi della Biblioteca e dell'Archivio storico del Senato.