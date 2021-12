Firenze, 15 dicembre 2021 - Una nuova finestra sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it per i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che devono ricevere la terza dose.

È stata attivata ieri, ma è partita lentamente: in un’ora si è registrato un centinaio di persone. Molti si erano mossi prima, prenotando attraverso le finestre generali già aperte. Dopo medici, infermieri e sanitari, da oggi dovranno obbligatoriamente essere immunizzati insegnanti (dall’infanzia ai centri per istruzione degli adulti), personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale e il personale (qualsiasi mansione) presente in strutture sanitarie e sociosanitarie e negli istituti penitenziari.

L’obbligo riguarda l’intero ciclo: prima dose, seconda e terza, il ‘booster’ da effettuare ad almeno 5 mesi dalla seconda dose. A differenza di quanto accadeva finora, chi appartiene alle categorie indicate non potrà scegliere fra vaccino e tampone, strumenti che consentivano di ottenere il green pass. Occorrerà vaccinarsi e chi non lo ha ancora fatto avrà 5 giorni di tempo: presentando la prenotazione potrà continuare a lavorare (con tampone) fino a quella data. Se poi la vaccinazione non verrà fatta, scatterà la sospensione.

Lisa Ciardi