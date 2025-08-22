Nuovo ospedale: il punto sul cantiere e l'attività di monitoraggio sul personale

Arezzo, 22 agosto 2025 – Nuovo ospedale: il punto sul cantiere e l'attivita' di monitoraggio sul personale.
Il Sindaco Filippo Vagnoli, nella sua veste di Presidente della Conferenza socio sanitaria dei Sindaci, si è recato nei giorni scorsi al cantiere per la costruzione della Casa di Comunità presso il vecchio ospedale di Bibbiena.
Queste le sue considerazioni: "I lavori stanno procedendo bene, è in corso il getto delle fondazioni della nuova struttura che nascerà al posto del vecchio ospedale. Questo intervento è stato fortemente voluto e sollecitato da tutti i sindaci della conferenza zonale del Casentino. L'intervento, dunque, sta proseguendo in modo positivo e questo non può che farci piacere. Qui sorgerà infatti la Casa di comunità con tutti i servizi del territorio, specialisti e medici di medicina generale, sanità territoriale. I lavori dovrebbero concludersi nel 2026 e quindi partiranno quelli per la messa in sicurezza sismica nell'ospedale nuovo. Una riqualificazione importante di questa struttura ma c'è ancora il nodo dei professionisti e delle piante organiche. Come conferenza dei sindaci del Casentino stiamo chiedendo con forza alla Regione Toscana delle risposte sul personale che manza e continueremo a monitorare in merito a una questione che riteniamo di primaria importanza per il nostro ospedale e per le persone che ci lavorano”.