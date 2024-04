Il nuovo Cda di Toscana Aeroporti. Socio privato, entrano Nuti e Berti

Pisa, 30 aprile 2024 – La rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Sabina Nuti, insieme alla moglie del tenore Andrea Bocelli, Veronica Berti, sono le principali novità del nuovo consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, la società di gestione degli scali di Pisa e Firenze, eletto ieri dall’assemblea ordinaria degli azionisti e composto da 15 membri che resteranno in carica per il triennio 2024-2026, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Lo ha reso noto la società aeroportuale, confermando in seno al cda il presidente Marco Carrai e l’ad Roberto Naldi: Nuti e Berti facevano parte della lista del socio privato Corporacion America Italia, dalla quale sono stati eletti anche Antonella Mansi, Marco Carrai, Roberto Naldi, Ana Cristina Schirinian, Mariano Andres Mobilia Santi, Stefano Bottai, Patrizia Alma Pacini, Saverio Panerai, Giorgio De Lorenzi, Mirko Romoli Fenu e Luigi Salvadori.

I soci pubblici hanno invece il pisano Andrea Barbuti, ad de Il Ciocco Spa, e l’avvocato Maria Serena Vavolo, presidente della Confartigianato fiorentina. Con l’elezione di ieri, confermati anche Stefano Bottai, vicepresidente uscente e vicepresidente dell’unione industriale pisana, e Patrizia Pacini, anch’essa ai vertici dell’associazione industriale cittadina, cui si aggiungono la rettrice della Sant’Anna, Sabina Nuti, e la moglie di Bocelli (entrambe in quota privata), manager del marito e di tutte le sue attività artistiche, vicepresidente della Andrea Bocelli Foundation e amministratrice delegata del beach club extralusso Alpemare di Forte dei Marmi, mentre in rappresentanza dei soci pubblici entra il manager pisano del settore turismo, Andrea Barbuti. Escono invece l’ex consigliere comunale leghista Gino Mannocci (avvocato) e l’ex prorettrice dell’Università di Pisa, Nicoletta De Francesco. Nella sua prima riunione, il cda verificherà il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei neoeletti, conferirà le deleghe gestionali e nominerà i membri dei comitati.

L’assemblea degli azionisti ha anche approvato il bilancio di esercizio e, conclude la nota di Toscana Aeroporti, "preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 chiuso con una significativa crescita del traffico passeggeri (+21,8% sul 2022), con 8,2 milioni di passeggeri transitati presso gli aeroporti di Firenze e Pisa e con l’aumento del 36,3% rispetto al 2022 dei ricavi totali, raggiungendo i 123,3 milioni, con incrementi sia nei ricavi Aviation (+31,3%) che Non Aviation (+20,1%), mentre l’Ebitda (il margine operativo lordo prima delle tasse) consolidato ha registrato un aumento del 99,6%, passando da 20,9 milioni di euro del 2022 a 41,7: l’utile d’esercizio (quasi 10,5 milioni) è stato destinato a riserva legale per 523.479 euro e a riserva straordinaria per 9.946.103 euro".