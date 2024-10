Arezzo, 10 ototbre 2024 – Nuovi riconoscimenti internazionali per la Tenuta di Frassineto. La cantina immersa nella Valdichiana, lungo la strada vicinale del Duca a Frassineto di Arezzo, ha infatti ottenuto tre medaglie a “Decanter Wine Awards 2024”, il più grande e prestigioso concorso vinicolo del mondo, che quest’anno ha assegnato la medaglia d’argento a Rancoli prodotto da uve vermentino e la medaglia di bronzo a Rosé prodotto da uve syrah e Le Fattorie prodotto da uve cabernet franc.

Già nel 2023 i vini della tenuta avevano ricevuto la medaglia d’argento per Maestro della Chiana prodotto da uve cabernet franc e petit verdot e quelle di bronzo per i già citati Rancoli e Le Fattorie.

I nuovi premi confermano la filosofia vincente della famiglia Miserocchi – proprietaria della Tenuta di Frassineto – scandita dalla costante ricerca dell’eccellenza.

“Questo angolo di Toscana, come tutta la regione, è una terra ricca di storia e cultura enologica – commenta il presidente Enrique Miserocchi. – Per noi è un onore poter contribuire a mantenerne vivo lo spirito attraverso i nostri prodotti. Le medaglie ricevute a ‘Decanter Wine Awards 2024’ ci stimolano a continuare a produrre vini nel segno della qualità, che raccontano una storia, quella del nostro territorio, dei nostri vigneti e della passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro”.

La Tenuta di Frassineto è un luogo immerso in un contesto architettonico e paesaggistico di straordinario valore, dove tradizione e innovazione si fondono per dare vita a vini bianchi, rossi, rosé e spumanti dalle caratteristiche uniche, ottenuti grazie all’attenta gestione del patrimonio vigneto-ambiente e al corretto processo di trasformazione delle uve, in accordo con le più innovative tecniche di vinificazione, idonee a esaltare i prodotti finali, sempre più apprezzati dai wine lovers italiani e di tutto il mondo.