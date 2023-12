Arezzo, 1 dicembre 2023 – Nuova mappa dei servizi nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Gli esami per valutare i valori del cuore, delle ossa e della pressione sono sottoposti a una periodica turnazione tra le otto farmacie di città e frazioni per garantire una sempre maggior prossimità ai cittadini, con la nuova distribuzione che resterà attiva per quattro settimane da lunedì 4 dicembre a sabato 30 dicembre. La volontà è di promuovere la prevenzione secondaria con la possibilità di sottoporsi a controlli in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili per monitorare il proprio stato di salute e per individuare precocemente eventuali segnali di rischio.

La gamma dei servizi prevede l’Elettrocardiogramma con la strumentazione dedicata alla registrazione dell’attività elettrica del cuore che sarà disponibile alle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo” e “Ceciliano” dove sarà possibile effettuare un esame diagnostico consigliato per sportivi amatoriali o agonisti, per soggetti a rischio quali diabetici e ipertesi, e per controlli in caso di insorgenza di segni o sintomi collegabili a patologie cardiache, con i risultati immediatamente inviati a un centro cardiologico per la refertazione in telemedicina. Due controlli della durata di ventiquattro ore sono l’Holter Cardiaco e l’Holter Pressorio che permettono di misurare rispettivamente i battiti del cuore e la pressione arteriosa nell’arco di un’intera giornata, evidenziando anomalie o problematiche da approfondire con un medico: il primo test sarà presente alle farmacie “Campo di Marte”, “Fiorentina” e “San Giuliano”, mentre il secondo alle farmacie “Giotto” e “Mecenate”. Uno screening utile per la prevenzione dell’osteoporosi è infine rappresentato dalla Densitometria Ossea Computerizzata alla farmacia “Giotto” che, tramite onde a ultrasuoni al calcagno, permette di valutare cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica: l’indebolimento delle ossa incrementa il rischio di fratture soprattutto con l’avanzamento dell’età, la menopausa o altre condizioni osteopenizzanti, dunque l’esame permette di monitorare la propria situazione e, se necessario, di adeguare lo stile di vita. Le prenotazioni dei singoli servizi potranno essere effettuate direttamente dal portale delle Farmacie Comunali di Arezzo dove, in pochi click e in piena autonomia, sarà possibile conoscere giornate e fasce orarie disponibili per procedere poi alla conferma di esami che potranno essere svolti nei tempi e nei luoghi più adeguati alle necessità dei singoli cittadini.