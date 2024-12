Nuova illuminazione pubblica, completato il primo step a Foiano

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Il Comune di Foiano della Chiana annuncia con soddisfazione la conclusione della prima fase di ampliamento della rete di illuminazione pubblica, un progetto che rappresenta un importante passo avanti per il territorio in termini di efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità ambientale. I lavori hanno interessato le aree di via d’Arezzo, via Caggio e via di Sinalunga, con l’installazione degli ultimi due pali prevista nei prossimi giorni presso la scuola ex Pino.

L’iniziativa è parte integrante del piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, realizzato in collaborazione con Hera Luce, che prevede la sostituzione di oltre 1.250 punti luce con tecnologia LED, garantendo risparmi significativi sui consumi energetici e una migliore qualità dell'illuminazione stradale.

"Questo progetto rappresenta molto più di un semplice aggiornamento tecnologico", sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Corei. "L’ampliamento della rete di illuminazione pubblica è una risposta concreta alla necessità di migliorare la sicurezza delle nostre strade e delle aree urbane, andando incontro alle esigenze delle nuove zone di espansione urbanistica. Abbiamo voluto garantire che i benefici di questo intervento raggiungano un numero sempre maggiore di cittadini, rafforzando il nostro impegno per una città più moderna e vivibile".

L'Assessore Corei aggiunge inoltre: "Siamo particolarmente soddisfatti di questo primo risultato e ci teniamo a sottolineare che non ci fermeremo qui. Nei prossimi mesi proseguiremo con ulteriori interventi, ampliando ancora di più le aree coperte dal servizio di illuminazione pubblica. Questo percorso è parte di una visione a lungo termine che punta a migliorare costantemente la qualità della vita nel nostro Comune."

Foiano della Chiana si conferma così un esempio di buona amministrazione e innovazione, dimostrando come interventi mirati e pianificati possano portare benefici tangibili alla comunità.

Si ricorda che per segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti della rete di illuminazione è possibile contattare Hera Luce al numero verde gratuito 800 904 133, attivo 24 ore su 24, o utilizzare il servizio online dedicato.

Foiano guarda al futuro con determinazione, con la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità al centro della sua azione amministrativa.