Non solo fiori, festa della donna tra spettacoli, concerti e flash mob

mimosa

Arezzo, 8 marzo 2023 – Non solo fiori per la Festa della Donna, ma la possibilità di vivere questo giorno riflettendo sul passato e il futuro. Una celebrazione dell’8 marzo particolarmente significativa quella che si svolgerà grazie alle iniziative dell’assessorato alle pari opportunità del Comune e Fondazione Guido d’Arezzo. Il monumento a Guido Monaco sarà illuminato di giallo a partire dalle 18. L’ora in cui a palazzo Albergotti, in via Ricasoli, va in scena “Le donne di Shakespeare”, spettacolo itinerante con la direzione artistica di Chiara Renzi di RumorBianc(O). Il progetto si basa sui personaggi femminili delle opere di Shakespeare trasportati nell’attualità. Desdemona, Ofelia, Giulietta, tra le altre, toccano i vari aspetti del tema “pari opportunità”. Alle 21 al Petrarca il trio vocale Le Signorine, composto da Claudia Cecchini, Lucia Agostino e Benedetta Nistri, presentano “Un caffè con i cantautori”, concerto spettacolo con gli arrangiamenti di Francesco Giorgi e musica di Pietro Guarracino alla chitarra, Tommaso Faglia al contrabbasso e Duccio Bonciani alle percussioni. Un omaggio alla musica italiana in un’atmosfera curata in ogni dettaglio, dai vestiti alle acconciature. Il 15 marzo alle 21, ancora al Petrarca, Chiara Francini e Alessandro Federico si esibiscono in “Coppia aperta - quasi spalancata”, di...